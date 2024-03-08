Росіяни втратили шанси потрапити на Олімпійські ігри-2024 у гімнастиці
Російські гімнасти не поїдуть на Олімпійські ігри у Парижі. Жодні дозволи Міжнародного олімпійського комітету цього не змінять.
Росіяни не зможуть виступити навіть у нейтральному статусі, повідомило "Суспільне Спорт".
Росія залишилася без Парижа-2024
Російські гімнасти були допущені до етапів Кубка світу. Рішення ухвалювало European Gymnastics.
Наразі росіяни пропустили три з чотирьох етапів Кубка світу й European Gymnastics не допустила їх до чемпіонату Європи. Неможливість виступити на цих турнірах призведе до відсутності олімпійських ліцензій.
На етапах Кубка світу у нейтральному статусі цього сезону виступали лише білоруські спортсмени Олена Титовець та Єгор Шармаков.
Цікаво, що збірна Росії зі спортивної гімнастики на чолі з Микитою Нагорним завжди підтримують президента Росії Володимира Путіна та війну в Україні.
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