Російський гімнаст Микита Нагорний. Фото: росЗМІ

Російські гімнасти не поїдуть на Олімпійські ігри у Парижі. Жодні дозволи Міжнародного олімпійського комітету цього не змінять.

Росіяни не зможуть виступити навіть у нейтральному статусі, повідомило "Суспільне Спорт".

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Російські гімнасти були допущені до етапів Кубка світу. Рішення ухвалювало European Gymnastics.

Наразі росіяни пропустили три з чотирьох етапів Кубка світу й European Gymnastics не допустила їх до чемпіонату Європи. Неможливість виступити на цих турнірах призведе до відсутності олімпійських ліцензій.

На етапах Кубка світу у нейтральному статусі цього сезону виступали лише білоруські спортсмени Олена Титовець та Єгор Шармаков.

Цікаво, що збірна Росії зі спортивної гімнастики на чолі з Микитою Нагорним завжди підтримують президента Росії Володимира Путіна та війну в Україні.

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