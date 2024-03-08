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Росіяни втратили шанси потрапити на Олімпійські ігри-2024 у гімнастиці

8 березня 2024 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Росіяни втратили шанси потрапити на Олімпійські ігри-2024 у гімнастиці
Російський гімнаст Микита Нагорний. Фото: росЗМІ
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Агабекян Карен
редактор

Російські гімнасти не поїдуть на Олімпійські ігри у Парижі. Жодні дозволи Міжнародного олімпійського комітету цього не змінять.

Росіяни не зможуть виступити навіть у нейтральному статусі, повідомило "Суспільне Спорт".

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Томас Бах. Фото: МОК

Росія залишилася без Парижа-2024

Російські гімнасти були допущені до етапів Кубка світу. Рішення ухвалювало European Gymnastics.

Наразі росіяни пропустили три з чотирьох етапів Кубка світу й European Gymnastics не допустила їх до чемпіонату Європи. Неможливість виступити на цих турнірах призведе до відсутності олімпійських ліцензій.

На етапах Кубка світу у нейтральному статусі цього сезону виступали лише білоруські спортсмени Олена Титовець та Єгор Шармаков.

Цікаво, що збірна Росії зі спортивної гімнастики на чолі з Микитою Нагорним завжди підтримують президента Росії Володимира Путіна та війну в Україні.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

"Жирона" претендує на двох гравців "Шахтаря" — про кого йдеться.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

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