Россияне упустили шансы попасть на Олимпийские игры-2024 в гимнастике
Российские гимнасты не поедут на Олимпийские игры в Париже. Никакие разрешения Международного олимпийского комитета этого не изменят.
Россияне не смогут выступить даже в нейтральном статусе, сообщило "Суспільне Спорт".
Россия осталась без Парижа-2024
Российские гимнасты не были допущены к этапам Кубка мира. Решение принимало European Gymnastics.
На текущий момент россияне пропустили три из четырех этапов Кубка мира и European Gymnastics не допустила их к чемпионату Европы. Невозможность выступить на этих турнирах приведет к отсутствию олимпийских лицензий.
На этапах Кубка мира в нейтральном статусе выступали лишь белорусские спортсмены Елена Титовец и Егор Шармаков.
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