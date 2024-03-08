Российский гимнаст Никита Нагорный. Фото: росСМИ

Российские гимнасты не поедут на Олимпийские игры в Париже. Никакие разрешения Международного олимпийского комитета этого не изменят.

Россияне не смогут выступить даже в нейтральном статусе, сообщило "Суспільне Спорт".

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Российские гимнасты не были допущены к этапам Кубка мира. Решение принимало European Gymnastics.

На текущий момент россияне пропустили три из четырех этапов Кубка мира и European Gymnastics не допустила их к чемпионату Европы. Невозможность выступить на этих турнирах приведет к отсутствию олимпийских лицензий.

На этапах Кубка мира в нейтральном статусе выступали лишь белорусские спортсмены Елена Титовец и Егор Шармаков.

Интересно, что сборная России по спортивной гимнастике во главе с Никитой Нагорным всегда поддерживают президента России Владимира Путина и войну в Украине.

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