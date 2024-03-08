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Россияне упустили шансы попасть на Олимпийские игры-2024 в гимнастике

8 марта 2024 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Россияне упустили шансы попасть на Олимпийские игры-2024 в гимнастике
Российский гимнаст Никита Нагорный. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Российские гимнасты не поедут на Олимпийские игры в Париже. Никакие разрешения Международного олимпийского комитета этого не изменят.

Россияне не смогут выступить даже в нейтральном статусе, сообщило "Суспільне Спорт".

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Томас Бах. Фото: МОК

Россия осталась без Парижа-2024

Российские гимнасты не были допущены к этапам Кубка мира. Решение принимало European Gymnastics.

На текущий момент россияне пропустили три из четырех этапов Кубка мира и European Gymnastics не допустила их к чемпионату Европы. Невозможность выступить на этих турнирах приведет к отсутствию олимпийских лицензий.

На этапах Кубка мира в нейтральном статусе выступали лишь белорусские спортсмены Елена Титовец и Егор Шармаков.

Интересно, что сборная России по спортивной гимнастике во главе с Никитой Нагорным всегда поддерживают президента России Владимира Путина и войну в Украине.

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

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