Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow МОК допустил на чемпионат мира по плаванию белоруску, поддерживающую войну против Украины arrow

МОК допустил на чемпионат мира по плаванию белоруску, поддерживающую войну против Украины

6 марта 2024 23:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
МОК допустил на чемпионат мира по плаванию белоруску, поддерживающую войну против Украины
Анастасия Шкурдай. Фото: Instagram / shkurdai_anastasiya
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Белорусскую спортсменку Анастасию Шкурдай, поддерживающую войну России против Украины, допустили к чемпионату мира по водным видам спорта в Катаре. Международная федерация по водным видам спорта нарушила рекомендации Международного олимпийского комитета о нейтралитете спортсменов, ведь белоруска принимала участие в пропагандистских мероприятиях,

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Президент НОК Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности главы Минспорта Матвей Бедный и президент Федерации плавания Украины Андрей Власков в обращении отмечают нарушения рекомендаций о нейтралитете спортсменов на международных соревнованиях.

"Неизменной остается и позиция Украины, что на фоне продолжающейся беспрецедентной жестокой военной агрессии российской федерации, поддерживаемой Республикой Беларусь, против Украины, представители стран-агрессоров не должны присутствовать на международных спортивных аренах в каком-либо статусе", — говорится в заявлении НОК. 

Цель: не допустить на Олимпиаду

Отметим, что у спортсменки уже есть олимпийская лицензия. Украинская сторона обратилась в МОК и Международную федерацию с просьбой отреагировать на информацию относительно ее отношения к войне и не допустить ее к Олимпийским играм-2024.

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Депутат Гончаренко заявил, что Тимошенко может купить киевское "Динамо"

Мирча Луческу согласился возглавить известный клуб.

санкции против России
Беларусь
Сборная Беларуси
НОК
МОК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше