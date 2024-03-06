МОК допустил на чемпионат мира по плаванию белоруску, поддерживающую войну против Украины

Анастасия Шкурдай. Фото: Instagram / shkurdai_anastasiya

Белорусскую спортсменку Анастасию Шкурдай, поддерживающую войну России против Украины, допустили к чемпионату мира по водным видам спорта в Катаре. Международная федерация по водным видам спорта нарушила рекомендации Международного олимпийского комитета о нейтралитете спортсменов, ведь белоруска принимала участие в пропагандистских мероприятиях,

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает Новини.LIVE.

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"Неизменной остается и позиция Украины, что на фоне продолжающейся беспрецедентной жестокой военной агрессии российской федерации, поддерживаемой Республикой Беларусь, против Украины, представители стран-агрессоров не должны присутствовать на международных спортивных аренах в каком-либо статусе", — говорится в заявлении НОК.

Цель: не допустить на Олимпиаду

Отметим, что у спортсменки уже есть олимпийская лицензия. Украинская сторона обратилась в МОК и Международную федерацию с просьбой отреагировать на информацию относительно ее отношения к войне и не допустить ее к Олимпийским играм-2024.

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