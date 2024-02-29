НОК и Минспорта зафиксировали нарушение рекомендаций МОК российскими спортсменами

Вадим Гутцайт. Фото: НОК

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный обратились в Международную федерацию дзюдо (IJF) в связи с тем, что среди спортсменов, которым было разрешено участвовать в турнире серии Grand Slam, есть те, кто поддерживает войну России против Украины. Соревнования состоятся в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 3 марта,

Об этом сообщили на официальном сайте НОК Украины, передаёт Новини.LIVE.

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В письме адресованному президенту МОК Томасу Баху и президенту IJF Мариусу Визеру отмечается, что дзюдоистка Мадина Таймазова была сфотографирована для российских пропагандистских ресурсов на фоне изображения диктатора Путина и буквы Z. В апреле 2022 года юных дзюдоистов из Донбасса. Участниками мероприятия были украинские дети, незаконно вывезенные в Россию.

Инал Тасоев подписался в Instagram на одного из российских кафиров Владислава Качмазова, лайкнув фотографию Качмазова с войны, где он в военной форме, с оружием и военным символом Z на кепке.

Инал Тасоев также лайкнул видео на странице Качмазова, посвященное другому российскому оккупанту, убитому в Украине, Ахмату Засееву. Более того, Инал Тасоев бранил пост другого пользователя о смерти еще одного оккупанта, а также пост о российской агрессии против Грузии в 2008 году.

Яго Абуладзе выразил поддержку деятельности Никиты Ивкина – "мастера спорта" и тренера по дзюдо, добровольно ушедшего убивать женщин, детей и гражданских в Украине — в комментарии к одному из его постов.

Арман Адамян лайкнул несколько постов в поддержку Путина и войны против Украины в Instagram. В частности, он лайкнул фото с Путиным и сразу тремя военными символами Z.

Дарья Владимирова бранила обращение в поддержку войны от бывшего российского дзюдоиста и олимпийского медалиста Ивана Нифонтова в Instagram.

Таких спортсменов пускать нельзя

Допуск этих спортсменов в Grand Slam в Ташкенте противоречит решениям и рекомендациям МОК от 28 марта 2023 и 08 декабря 2023 года. Такие спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях, включая квалификационные турниры в Париж-2024.

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