Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow НОК и Минспорта зафиксировали нарушение рекомендаций МОК российскими спортсменами arrow

НОК и Минспорта зафиксировали нарушение рекомендаций МОК российскими спортсменами

29 февраля 2024 22:32
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
НОК и Минспорта зафиксировали нарушение рекомендаций МОК российскими спортсменами
Вадим Гутцайт. Фото: НОК
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный обратились в Международную федерацию дзюдо (IJF) в связи с тем, что среди спортсменов, которым было разрешено участвовать в турнире серии Grand Slam, есть те, кто поддерживает войну России против Украины. Соревнования состоятся в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 3 марта,

Об этом сообщили на официальном сайте НОК Украины, передаёт Новини.LIVE.

Читайте также:

В письме адресованному президенту МОК Томасу Баху и президенту IJF Мариусу Визеру отмечается, что дзюдоистка Мадина Таймазова была сфотографирована для российских пропагандистских ресурсов на фоне изображения диктатора Путина и буквы Z. В апреле 2022 года юных дзюдоистов из Донбасса. Участниками мероприятия были украинские дети, незаконно вывезенные в Россию.

Инал Тасоев подписался в Instagram на одного из российских кафиров Владислава Качмазова, лайкнув фотографию Качмазова с войны, где он в военной форме, с оружием и военным символом Z на кепке.

Инал Тасоев также лайкнул видео на странице Качмазова, посвященное другому российскому оккупанту, убитому в Украине, Ахмату Засееву. Более того, Инал Тасоев бранил пост другого пользователя о смерти еще одного оккупанта, а также пост о российской агрессии против Грузии в 2008 году.

Яго Абуладзе выразил поддержку деятельности Никиты Ивкина – "мастера спорта" и тренера по дзюдо, добровольно ушедшего убивать женщин, детей и гражданских в Украине — в комментарии к одному из его постов.

Арман Адамян лайкнул несколько постов в поддержку Путина и войны против Украины в Instagram. В частности, он лайкнул фото с Путиным и сразу тремя военными символами Z.

Дарья Владимирова бранила обращение в поддержку войны от бывшего российского дзюдоиста и олимпийского медалиста Ивана Нифонтова в Instagram.

Таких спортсменов пускать нельзя

Допуск этих спортсменов в Grand Slam в Ташкенте противоречит решениям и рекомендациям МОК от 28 марта 2023 и 08 декабря 2023 года. Такие спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях, включая квалификационные турниры в Париж-2024.

Напомним, "Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Почеттино снова пожаловался на Мудрика.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Вадим Гутцайт
Дзюдо
НОК
МОК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут