НОК та Мінспорту зафіксували порушення рекомендацій МОК російськими спортсменами

Вадим Гутцайт. Фото: НОК

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний звернулися до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) у зв’язку з тим, що серед спортсменів, яким було дозволено брати участь у турнірі серії Grand Slam, є ті, хто підтримує війну Росії проти України. Змагання відбудуться в Ташкенті (Узбекистан) з 1 по 3 березня,

Про це повідомили на офіційному сайті НОК України, передає Новини.LIVE.

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У листі адресованому президенту МОК Томасу Баху та президенту IJF Маріусу Візеру зазначається, що дзюдоїстка Мадіна Таймазова була сфотографована для російських пропагандистських ресурсів на фоні зображення диктатора Путіна та літери Z. У квітні 2022 року Таймазова брала участь у пропагандистському заході під назвою "майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу". Учасниками заходу були українські діти, незаконно вивезені до Росії.

Інал Тасоєв підписався в Instagram на одного з російських окупантів Владислава Качмазова, лайкнув фотографію Качмазова з війни, де він у військовій формі, зі зброєю та військовим символом Z на кепці.

Інал Тасоєв також лайкнув відео на сторінці Качмазова, присвячене іншому російському окупанту, убитому в Україні, Ахмату Засєєву. Більше того, Інал Тасоєв лайкнув пост іншого користувача про смерть ще одного окупанта, а також пост про російську агресію проти Грузії у 2008 році.

Яго Абуладзе висловив підтримку діяльності Нікіти Івкіна – "майстра спорту" та тренера з дзюдо, який добровільно пішов вбивати жінок, дітей та цивільних в Україні – у коментарі до одного з його постів.

Арман Адамян лайкнув кілька постів на підтримку Путіна та війни проти України в Instagram. Зокрема, він лайкнув фото з Путіним і одразу трьома військовими символами Z.

Дар'я Владимірова лайкнула звернення на підтримку війни від колишнього російського дзюдоїста та олімпійського медаліста Івана Ніфонтова в Instagram.

Таких спортсменів пускати не треба

Допуск цих спортсменів до Grand Slam в Ташкенті суперечить рішенням та рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року та 08 грудня 2023 року. Такі спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи кваліфікаційні турніри до Парижу-2024.

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