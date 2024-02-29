Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow НОК та Мінспорту зафіксували порушення рекомендацій МОК російськими спортсменами arrow

НОК та Мінспорту зафіксували порушення рекомендацій МОК російськими спортсменами

29 лютого 2024 22:32
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
НОК та Мінспорту зафіксували порушення рекомендацій МОК російськими спортсменами
Вадим Гутцайт. Фото: НОК
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний звернулися до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) у зв’язку з тим, що серед спортсменів, яким було дозволено брати участь у турнірі серії Grand Slam, є ті, хто підтримує війну Росії проти України. Змагання відбудуться в Ташкенті (Узбекистан) з 1 по 3 березня, 

Про це повідомили на офіційному сайті НОК України, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У листі адресованому президенту МОК Томасу Баху та президенту IJF Маріусу Візеру зазначається, що дзюдоїстка Мадіна Таймазова була сфотографована для російських пропагандистських ресурсів на фоні зображення диктатора Путіна та літери Z. У квітні 2022 року Таймазова брала участь у пропагандистському заході під назвою "майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу". Учасниками заходу були українські діти, незаконно вивезені до Росії.

Інал Тасоєв підписався в Instagram на одного з російських окупантів Владислава Качмазова, лайкнув фотографію Качмазова з війни, де він у військовій формі, зі зброєю та військовим символом Z на кепці.

Інал Тасоєв також лайкнув відео на сторінці Качмазова, присвячене іншому російському окупанту, убитому в Україні, Ахмату Засєєву. Більше того, Інал Тасоєв лайкнув пост іншого користувача про смерть ще одного окупанта, а також пост про російську агресію проти Грузії у 2008 році.

Яго Абуладзе висловив підтримку діяльності Нікіти Івкіна – "майстра спорту" та тренера з дзюдо, який добровільно пішов вбивати жінок, дітей та цивільних в Україні – у коментарі до одного з його постів.

Арман Адамян лайкнув кілька постів на підтримку Путіна та війни проти України в Instagram. Зокрема, він лайкнув фото з Путіним і одразу трьома військовими символами Z.

Дар'я Владимірова лайкнула звернення на підтримку війни від колишнього російського дзюдоїста та олімпійського медаліста Івана Ніфонтова в Instagram. 

Таких спортсменів пускати не треба

Допуск цих спортсменів до Grand Slam в Ташкенті суперечить рішенням та рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року та 08 грудня 2023 року. Такі спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи кваліфікаційні турніри до Парижу-2024.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

Почеттіно знову поскаржився на Мудрика. 

Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди

Донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду

 

Вадим Гутцайт
Дзюдо
НОК
МОК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина

19 лютого 2024
Новина з відео

22:34 В Україні ухилянтів штрафуватимуть на понад 50 тисяч гривень — за що каратимуть