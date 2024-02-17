Президент НОКу Гутцайт засудив допущення на Євро російського борця, який підтримує війну в Україні

Імам Ганішов з російським військовим. Фото: НОК

У європейському спорті вчергове порушили рішення та рекомендації МОК щодо допуску росіян, які підтримують війну в Україні. До Чемпіонату Євро з боротьби спортсмена з Росії, який похитнув свою репутацію.

Про це написали на офіційному сайті НОК України, передає Новини.LIVE.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт разом з т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвієм Бідним, а також президентом Асоціації спортивної боротьби України Юрієм Копитком звернулися до президента МОК Томаса Баха, президента Об’єднання світової боротьби Ненада Лаловіча, президента Федерації боротьби Румунії Развана Пірцалабу з інформацією про російського спортсмена Імама Ганішова, якого допустили до участі в чемпіонаті Європи у румунському Бухаресті

"У нас є інформація та фото, які підтверджують, що ця особа перебувала на тимчасово окупованій території України (Запорізька область), підтримує російських військових та війну Росії проти України", — зазначено в листі.

Ганішов фотографувався з російськими військовими

На чемпіонаті Європи з боротьби в румунському Бухаресті Імам Ганішов виступив під нейтральним прапором. Раніше спортсмен незаконно відвідував окуповану територію України та сфотографувався в компанії російського військового, підтримуючи таким чином злочинні дії росіян проти українського народу.

"Хочемо ще раз підкреслити непохитну позицію України. Поки російські війська за підтримки уряду Білорусі продовжуватимуть здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях, у будь-якому статусі, зокрема в нейтральному", — йдеться у листі.

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