Ассоциация ветеранов спорта США критикует возвращение россиян в международные соревнования

Президент Асоциации ветеранов спорта Эдуард Лучин. Фото: Эдуард Лучин

Во время полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины поддержка международного спортивного сообщества украинцев не угасает. Недавно отметившая свое 20-летие Ассоциация ветеранов спорта США активно помогает украинским ветеранам, военным и осуждает решение МОК вернуть российских спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал известный радиоведущий, тренер и президент Ассоциации ветеранов спорта Эдвард Лучин.

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"Международное сообщество должно поддерживать Украину, в ее борьбе с агрессором более активно. В том числе и международные спортивные организации, такие как МОК, ФИФА, УЕФА. Они должны запретить участие спортсменов страны-агрессора, пока все войска агрессора не будут выведены с территории Украины и не прекратятся боевые действия в Украине. К сожалению, прикрываясь олимпийскими идеалами МОК и другие спортивные федерации не обращают внимания на варварские бомбардировки агрессора и допускают Россию к международным соревнованиям. Это очень плохо и недостойно", — уверен опытный журналист.

Об истории создания Ассоциации Лучин рассказал, что произошло это более 20 лет назад. За это время провели сотни важных мер, а вошли в организацию настоящие звезды спорта.

"Когда я приехал в 1992 году в США, я встретил здесь много бывших спортсменов, тренеров, журналистов из бывшего СССР. И мне пришла идея объединить их в одну организацию. Я тогда работал на радио и телевидении WMNB спортивным комментатором", — рассказывает о создании Ассоциации одесситов.

Эдуард Лучин и Заслуженный тренер Украины

по волейболу Аркадий Гройсман.

Фото: Эдуард Лучин

Организацию назвали JISA — Еврейская иммигрантская спортивная ассоциация. В нее входили и иммигранты из разных стран. Среди них были чемпионы мира, Европы, Олимпийских Игр.

"В нашу организацию входят такие легенды, как знаменитый борец Григорий Гамарник, Ленни Крайзелбург — четырехкратный чемпион Олимпийских игр по плаванию, уехавший в США 8-летним мальчиком. Любовь Рудовская — серебряный призер Олимпийских Игр в Монреале (Канада) 1976 года", — вспоминает Эдуард Петрович.

Помощь ветеранам спорта и военным

С самого начала войны Ассоциация ветеранов спорта поддерживала благотворительный фонд "Бабушка Лео" в Одессе, развозивший гуманитарную помощь пенсионерам, переселенцам и ветеранам спорта в Одессе.

Благодаря помощи из США продукты получали такие известные исторические личности и спортсмены, которых с нами уже нет, как легенда "Черноморца" Леонид Чеботарев, серебряный призер Олимпиады по волейболу Валентина Мишак, тренер гандбольного клуба Одесса Михаил Щукин.

Эдуард Лучин и одесский футболист Юрий Смотрич, проходящий лечение. Фото: Эдуард Лучин

Американцы продолжают поддерживать Украину и сейчас. Делают все для того, чтобы волонтерские организации, проводящие реабилитацию и психологическую декомпрессию, продолжали работать.

"Мы собираем средства для Украины. Проводили Гуманитарный футбольный турнир из разных команд. Проводим Олимпийские баллы. Проводим шахматный фестиваль "Кубок известного израильского международного гроссмейстера Бориса Гельфанда". Я поддерживаю в Одессе турнир памяти Ильи Цымбаларя, боксер Песина", — говорит Лучин.

Украинским спортсменам, одесситам и всему народу Украины Эдвард пожелал сохранять стойкость и мужество в борьбе за независимость.

"Желаю верить в победу над врагом. Потому что добро всегда побеждает зло. К величайшему сожалению, за победу добра над злом приходится платить большую цену, что сегодня и делает свободный народ Украины! В этой битве за свободу погибают и спортсмены Украины. Пусть Господь хранит Украину и ее народ! Слава Украине!" — поделился Эдуард Лучин.

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