Асоціація ветеранів спорту США критикує повернення росіян до міжнародних змагань

Президент Асоціації ветеранів спорту Едуард Лучін. Фото: Едуард Лучін

Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України підтримка міжнародної спортивної спільноти українців не вгасає. Асоціація ветеранів спорту США, яка нещодавно відзначила своє 20-річчя, активно допомагає українським ветеранам, військовим та засуджує рішення МОК повернути російських спортсменів на Олімпіаду під нейтральним прапором.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів відомий радіоведучий, тренер та президент Асоціації ветеранів спорту Едвард Лучін.

Читайте також:

"Міжнародна спільнота має підтримувати Україну, у її боротьбі з агресором більш активно. У тому числі й міжнародні спортивні організації, такі як МОК, ФІФА, УЄФА. Вони повинні заборонити участь спортсменів країни-агресора, поки всі війська агресора не будуть виведені з території України і не припиняться бойові дії в Україні. На превеликий жаль, прикриваючись олімпійськими ідеалами, МОК та інші спортивні федерації не звертають уваги на варварські бомбардування агресора та допускають Росію до міжнародних змагань. Це дуже погано та негідно", — впевнений досвідчений журналіст.

Про історію створення Асоціації Лучін розповів, що сталось це понад 20 років тому. За цей час провели сотні важливих заходів, а увійшли в організацію справжні зірки спорту.

"Коли я приїхав у 1992 році до США, я зустрів тут багато колишніх спортсменів, тренерів, журналістів з колишнього СРСР. І мені прийшла ідея об'єднати їх в одну організацію. Я тоді працював на радіо та телебаченні WMNB спортивним коментатором", — розповідає про створення Асоціації одесит.

Едуард Лучін та Заслужений тренер України

з волейболу Аркадій Гройсман.

Фото: Едуард Лучін

Організацію назвали JISA — Єврейська іммігрантська спортивна асоціація. До неї входили і іммігранти із різних країн. Серед них були чемпіони світу, Європи, Олімпійських Ігор.

"В нашу організацію входять такі легенди, як знаменитий борець Григорій Гамарник, Ленні Крайзелбург — чотириразовий чемпіон Олімпійських ігор з плавання, який поїхав у США 8-річним хлопчиком. Любов Рудовська — срібний призер Олімпійських Ігор у Монреалі (Канада) 1976 року з волейболу та інші", — згадує Едуард Петрович.

Допомога ветеранам спорту та військовим

З самого початку війни Асоціація ветеранів спорту підтримувала благодійний фонд "Бабуся Лео" в Одесі, який розвозив гуманітарну допомогу пенсіонерам, переселенцям та ветеранам спорту в Одесі.

Завдяки допомозі із США продукти отримували такі відомі історичні особистості та спортсмени, яких з нами вже немає, як легенда “Чорноморця” Леонід Чеботарьов, срібна призерка Олімпіади з волейболу Валентина Мішак, тренер гандбольного клубу Одеса Михайло Щукін.

Едуард Лучін та одеський футболіст Юрій Смотріч, який проходить лікування. Фото: Едуард Лучін

Американці продовжують підтримувати Україну й зараз. Роблять все для того, щоб волонтерські організації, які проводять реабілітацію та психологічну декомпресію продовжували працювати.

"Ми збираємо кошти для України. Проводили Гуманітарний футбольний турнір з різних команд. Проводимо Олімпійські бали. Проводимо шаховий фестиваль "Кубок відомого ізраїльського міжнародного гросмейстера Бориса Гельфанда". Я підтримую в Одесі турнір пам'яті Іллі Цимбаларя, боксерський турнір пам'яті одеського боксера Песіна", — каже Лучін.

Українським спортсменам, одеситам та всьому народу України Едвард побажав зберігати стійкість та мужність у боротьбі за свою незалежність.

"Бажаю вірити у перемогу над ворогом. Бо добро завжди перемагає зло. На превеликий жаль, за перемогу добра над злом доводиться платити велику ціну, що сьогодні і робить вільний народ України! У цій битві за волю гинуть і спортсмени України. Світла їм усім пам'ять! Нехай Господь зберігає Україну та її народ! Слава Україні!" — поділився Едуард Лучін.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.