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Асоціація ветеранів спорту США критикує повернення росіян до міжнародних змагань

10 січня 2024 22:48
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Асоціація ветеранів спорту США критикує повернення росіян до міжнародних змагань
Президент Асоціації ветеранів спорту Едуард Лучін. Фото: Едуард Лучін
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України підтримка міжнародної спортивної спільноти українців не вгасає. Асоціація ветеранів спорту США, яка нещодавно відзначила своє 20-річчя, активно допомагає українським ветеранам, військовим та засуджує рішення МОК повернути російських спортсменів на Олімпіаду під нейтральним прапором. 

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів відомий радіоведучий, тренер та президент Асоціації ветеранів спорту Едвард Лучін.

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"Міжнародна спільнота має підтримувати Україну, у її боротьбі з агресором більш активно. У тому числі й міжнародні спортивні організації, такі як МОК, ФІФА, УЄФА. Вони повинні заборонити участь спортсменів країни-агресора, поки всі війська агресора не будуть виведені з території України і не припиняться бойові дії в Україні. На превеликий жаль, прикриваючись олімпійськими ідеалами, МОК та інші спортивні федерації не звертають уваги на варварські бомбардування агресора та допускають Росію до міжнародних змагань. Це дуже погано та негідно", — впевнений досвідчений журналіст.

Про історію створення Асоціації Лучін розповів, що сталось це понад 20 років тому. За цей час провели сотні важливих заходів, а увійшли в організацію справжні зірки спорту. 

"Коли я приїхав у 1992 році до США, я зустрів тут багато колишніх спортсменів, тренерів, журналістів з колишнього СРСР. І мені прийшла ідея об'єднати їх в одну організацію. Я тоді працював на радіо та телебаченні WMNB спортивним коментатором", — розповідає про створення Асоціації одесит.

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Едуард Лучін та Заслужений тренер України
з волейболу Аркадій Гройсман. 
Фото: Едуард Лучін

Організацію назвали JISA — Єврейська іммігрантська спортивна асоціація. До неї входили і іммігранти із різних країн. Серед них були чемпіони світу, Європи, Олімпійських Ігор. 

"В нашу організацію входять такі легенди, як знаменитий борець Григорій Гамарник, Ленні Крайзелбург — чотириразовий чемпіон Олімпійських ігор з плавання, який поїхав у США 8-річним хлопчиком. Любов Рудовська срібний призер Олімпійських Ігор у Монреалі (Канада) 1976 року з волейболу та інші", — згадує Едуард Петрович.

Допомога ветеранам спорту та військовим

З самого початку війни Асоціація ветеранів спорту підтримувала благодійний фонд "Бабуся Лео" в Одесі, який розвозив гуманітарну допомогу пенсіонерам, переселенцям та ветеранам спорту в Одесі. 

Завдяки допомозі із США продукти отримували такі відомі історичні особистості та спортсмени, яких з нами вже немає, як легенда “Чорноморця” Леонід Чеботарьов, срібна призерка Олімпіади з волейболу Валентина Мішак, тренер гандбольного клубу Одеса Михайло Щукін.

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Едуард Лучін та одеський футболіст Юрій Смотріч, який проходить лікування. Фото: Едуард Лучін

Американці продовжують підтримувати Україну й зараз. Роблять все для того, щоб волонтерські організації, які проводять реабілітацію та психологічну декомпресію продовжували працювати.

"Ми збираємо кошти для України. Проводили Гуманітарний футбольний турнір з різних команд. Проводимо Олімпійські бали. Проводимо шаховий фестиваль "Кубок відомого ізраїльського міжнародного гросмейстера Бориса Гельфанда". Я підтримую в Одесі турнір пам'яті Іллі Цимбаларя, боксерський турнір пам'яті одеського боксера Песіна", — каже Лучін.

Українським спортсменам, одеситам та всьому народу України Едвард побажав зберігати стійкість та мужність у боротьбі за свою незалежність.

"Бажаю вірити у перемогу над ворогом. Бо добро завжди перемагає зло. На превеликий жаль, за перемогу добра над злом доводиться платити велику ціну, що сьогодні і робить вільний народ України! У цій битві за волю гинуть і спортсмени України. Світла їм усім пам'ять! Нехай Господь зберігає Україну та її народ! Слава Україні!" — поділився Едуард Лучін.

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