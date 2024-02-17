Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Президент НОК Гутцайт осудил допущение на Евро российского борца, поддерживающего войну в Украине arrow

Президент НОК Гутцайт осудил допущение на Евро российского борца, поддерживающего войну в Украине

17 февраля 2024 07:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Президент НОК Гутцайт осудил допущение на Евро российского борца, поддерживающего войну в Украине
Имам Ганишов с русским военным. Фото: НОК
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В европейском спорте в очередной раз нарушили решения и рекомендации МОК по допуску россиян, поддерживающих войну в Украине. В Чемпионат Евро по борьбе спортсмена из России, пошатнувший свою репутацию.

Об этом написали на официальном сайте НОК Украины, передает Новини.LIVE.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт вместе с и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным, а также президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрием Копытко обратились к президенту МОК Томасу Баху, президенту Объединения мировой борьбы Ненаду Лаловичу, президенту Федерации борьбы Румынии Развану Пирцалабу с информацией о российском спортсмене Имаме Ганишеве, которого допустили к участию в чемпионате Европы в румынском Бухаресте

"У нас есть информация и фото, которые подтверждают, что это лицо находилось на временно оккупированной территории Украины (Запорожская область), поддерживает российских военных и войну России против Украины", — говорится в письме.

Ганишов фотографировался с российскими военными

На чемпионате Европы по борьбе в румынском Бухаресте Имам Ганишов выступил под нейтральным флагом. Ранее спортсмен незаконно посещал оккупированную территорию Украины и сфотографировался в компании российского военного, поддерживая, таким образом, преступные действия россиян против украинского народа.

"Хотим еще раз подчеркнуть твердую позицию Украины. Пока российские войска при поддержке правительства Беларуси будут продолжать совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях, в любом статусе, в том числе в нейтральном", — говорится в письме.

Напомним, уже летом Цыганков сменит клуб, Довбик может остаться в "Жироне". 

Президент "Динамо" Игорь Суркис назвал трансферную стоимость Николая Шапаренко. 

"Реал" приготовил Лунину новую роль в команде.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma. 

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании. 

санкции против России
война
россияне
НОК
МОК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме