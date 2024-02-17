Президент НОК Гутцайт осудил допущение на Евро российского борца, поддерживающего войну в Украине

Имам Ганишов с русским военным. Фото: НОК

В европейском спорте в очередной раз нарушили решения и рекомендации МОК по допуску россиян, поддерживающих войну в Украине. В Чемпионат Евро по борьбе спортсмена из России, пошатнувший свою репутацию.

Об этом написали на официальном сайте НОК Украины, передает Новини.LIVE.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт вместе с и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным, а также президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрием Копытко обратились к президенту МОК Томасу Баху, президенту Объединения мировой борьбы Ненаду Лаловичу, президенту Федерации борьбы Румынии Развану Пирцалабу с информацией о российском спортсмене Имаме Ганишеве, которого допустили к участию в чемпионате Европы в румынском Бухаресте

"У нас есть информация и фото, которые подтверждают, что это лицо находилось на временно оккупированной территории Украины (Запорожская область), поддерживает российских военных и войну России против Украины", — говорится в письме.

Ганишов фотографировался с российскими военными

На чемпионате Европы по борьбе в румынском Бухаресте Имам Ганишов выступил под нейтральным флагом. Ранее спортсмен незаконно посещал оккупированную территорию Украины и сфотографировался в компании российского военного, поддерживая, таким образом, преступные действия россиян против украинского народа.

"Хотим еще раз подчеркнуть твердую позицию Украины. Пока российские войска при поддержке правительства Беларуси будут продолжать совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях, в любом статусе, в том числе в нейтральном", — говорится в письме.

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