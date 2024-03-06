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МОК допустив на чемпіонат світу з плавання білоруску, яка підтримує війну проти України

6 березня 2024 23:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
МОК допустив на чемпіонат світу з плавання білоруску, яка підтримує війну проти України
Анастасія Шкурдай. Фото: Instagram / shkurdai_anastasiya
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Білоруську спортсменку Анастасію Шкурдай, яка підтримує війну Росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту у Катарі. Міжнародна федерація з водних видів спорту порушила рекомендації Міжнародного олімпійського комітету про нейтралітет спортсменів, адже білоруска брала участь у пропагандистських заходах, 

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, передає Новини.LIVE.

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Президент НОК Вадим Гутцайт, виконувач обовʼязків очільника Мінспорту Матвій Бідний та президент Федерації плавання України Андрій Власков у зверненні наголошують на порушеннях рекомендацій про нейтралітет спортсменів на міжнародних змаганнях.

"Незмінною залишається й позиція України, що на тлі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії російської федерації, яку підтримує Республіка Білорусь, проти України, представники країн-агресорів не повинні бути присутні на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі", — йдеться в заяві НОК. 

Мета: не допустити на Олімпіаду

Зазначимо, що плавчиня вже має олімпійську ліцензію. Тож українська сторона звернулася до МОК та Міжнародної федерації з проханням відреагувати на інформацію щодо її ставлення до війни та не допустити її до Олімпійських ігор-2024.

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