МОК допустив на чемпіонат світу з плавання білоруску, яка підтримує війну проти України

Анастасія Шкурдай. Фото: Instagram / shkurdai_anastasiya

Білоруську спортсменку Анастасію Шкурдай, яка підтримує війну Росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту у Катарі. Міжнародна федерація з водних видів спорту порушила рекомендації Міжнародного олімпійського комітету про нейтралітет спортсменів, адже білоруска брала участь у пропагандистських заходах,

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, передає Новини.LIVE.

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Президент НОК Вадим Гутцайт, виконувач обовʼязків очільника Мінспорту Матвій Бідний та президент Федерації плавання України Андрій Власков у зверненні наголошують на порушеннях рекомендацій про нейтралітет спортсменів на міжнародних змаганнях.

"Незмінною залишається й позиція України, що на тлі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії російської федерації, яку підтримує Республіка Білорусь, проти України, представники країн-агресорів не повинні бути присутні на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі", — йдеться в заяві НОК.

Мета: не допустити на Олімпіаду

Зазначимо, що плавчиня вже має олімпійську ліцензію. Тож українська сторона звернулася до МОК та Міжнародної федерації з проханням відреагувати на інформацію щодо її ставлення до війни та не допустити її до Олімпійських ігор-2024.

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