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МОК принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024

20 марта 2024 00:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
МОК принял решение об участии спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024
Президент МОК Томас Бах. Фото: МОК
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение по участию спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Представители этих стран будут допущены исключительно в нейтральном статусе (AIN). Кроме того, у них будет свой специальный флаг и гимн. А еще им будет запрещено участвовать в церемонии открытия ОИ-2024.

Об этом говорится на официальном сайте МОК.

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На сайте МОК опубликован новый гимн России на ОИ. В нем нет слов, и он был создан исключительно для этого мероприятия. Медали, выигранные AIN, не отображаются в таблице медалей НОК.

Также AIN не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия. Причина в том, что они являются индивидуальными спортсменами.

Кроме того, МОК напомнил, что строгие условия допуска для нейтральных спортсменов в индивидуальном порядке на Играх в Париже 2024 года, установленные Исполкомом МОК в декабре, являются теми же условиями, при которых квалифицировались спортсмены, а именно:

1. Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены.

2. Команды спортсменов с русским или белорусским паспортом не рассматриваются.

3. Спортсмены, активно поддерживающие войну, не будут допущены к участию.

4. Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, также не будут допущены к участию.

5. Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен будет отвечать всем антидопинговым требованиям.

6. Санкции против россиян и белорусов остаются в силе во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Напомним, россияне упустили шансы попасть на Олимпийские игры-2024 в гимнастике.

Ранее международный олимпийский комитет отказался допустить 45-летнюю легенду бокса Мэнни Пакьяо на Олимпийские игры-2024 в Париже. Ради звезды профессионального бокса не стали нарушать правила.

Беларусь
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Олимпиада-2024
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