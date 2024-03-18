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Тен Гаг розповів, що допомогло Манчестер Юнайтед обіграти Ліверпуль

18 березня 2024 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тен Гаг розповів, що допомогло Манчестер Юнайтед обіграти Ліверпуль
Ерік тен Гаг із футболістами "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг поділився емоціями після перемоги над "Ліверпулем" у чвертьфіналі Кубка Англії. "Червоні дияволи" забили вирішальний гол під час додаткового тайму.

"Червоні дияволи" мають намір виграти Кубок Англії, розповів тренер команди в інтерв'ю Sky Sports.

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"Манчестер Юнайтед" першим забив гол у чвертьфіналі Кубка Англії з "Ліверпулем". Проте команда Юргена Клоппа відігралася та повела у рахунку. "Червоним" забракло три хвилини для того, щоб здобути перемогу в матчі. Команди закінчили основний час у нічию 2:2.

Ерік Тен Хаг
Ерік Тен Гаг під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington

У додаткові тайми спочатку Елліотт вивів "Ліверпуль" уперед на 105 хвилині, але за сім хвилин Решфорд знову зрівняв рахунок. Переможний гол забив Амад Діалло на 120+2 хвилині. У півфіналі Кубка Англії "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Ковентрі".

Що сказав тен Гаг

Головний тренер "червоних дияволів" вірить, що ця емоційна перемога над "Ліверпулем" додасть його футболістам сил та енергії наприкінці складного сезону. Тен Гаг упевнений, що тепер "Манчестер Юнайтед" зможе обіграти будь-якого суперника.

"Ми продемонстрували велику волю до перемоги, вірили в себе щохвилини протистояння. Ця перемога не стала моїм найкращим досягненням з "МЮ", вони ще попереду. Однак вона здатна стати тим стимулом, який нам необхідний, щоб повірити в себе та розпочати нову успішну серію", — розповів тен Гаг.

Після 28 поєдинків у Прем'єр-лізі "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце у турнірній таблиці. Команда відстає від зони Ліги чемпіонів на вісім балів.

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Ерік Тен Хаг
Кубок Англії

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