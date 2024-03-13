Манчестер Юнайтед почав стежити за гравцем київського Динамо

Гравці молодіжної команди "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Англійський "Манчестер Юнайтед" стежить не лише за захисником "Металіста" Кирилом Діхтярем. В Україні їх також цікавить один із футболістів "Динамо".

За інформацією Sport.ua, "Манчестер Юнайтед" незабаром може направити своїх скаутів до України.

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"Манчестер Юнайтед" цікавиться українцем

Наразі відомо, що скаути у Греції переглядали Діхтяра у матчах за збірну України у відборі на чемпіонат Європи команд U-17.

Під час перегляду Діхтяра їм більше сподобався 16-річний центральний захисник "Динамо" Дем'ян Третяк.

Скаути "МЮ" почали активно збирати інформацію про Третьяка та незабаром відправлять скаутів до України.

Цікаво, що у мінітурнірі Третьяк зіграв у матчах із Грецією (2:0), Швейцарією (3:0) та Словаччиною (3:0). В останній грі Дем'ян грав із капітанською пов'язкою.

Третяк виховувався в академії "Дніпра", а після 24 лютого 2022 року гола поїхав до "Динамо" Загреб. Після Хорватії повернувся до України й влітку 2023 року підписав контракт із "Динамо" Київ.

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