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Манчестер Юнайтед начал следить за игроком киевского Динамо

13 марта 2024 13:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Манчестер Юнайтед начал следить за игроком киевского Динамо
Игроки молодежной команды "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Английский "Манчестер Юнайтед" следит не только за защитником "Металлиста" Кириллом Дихтярем. В Украине их также интересует один из футболистов "Динамо".

По информации Sport.ua, "Манчестер Юнайтед" вскоре может направить своих скаутов в Украину.

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Демьян Третьяк
Центральный защитник "Динамо" Демьян Третьяк. Фото: "Динамо" Киев

"Манчестер Юнайтед" интересуется украинцем

На текущий момент известно, что скауты в Греции просматривали Дихтяра в матчах за сборную Украины в отборе на чемпионат Европы команд U-17.

Во время просмотра Дихтяра им больше понравился 16-летний центральный защитник "Динамо" Демьян Третьяк.

Скауты "МЮ" начали активно собирать информацию о Третьяке и вскоре отправят скаутов в Украину.

Интересно, что в мини-турнире Третьяк сыграл в матчах с Грецией (2:0), Швейцарией (3:0) и Словакией (3:0). В последней игре Демьян сыграл с капитанской повязкой.

Третьяк воспитывался в академии "Днепра", а после 24 февраля 2022 гола поехал в "Динамо" Загреб. После Хорватии вернулся в Украину и летом 2023 года подписал контракт с "Динамо" Киев.

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