Манчестер Юнайтед начал следить за игроком киевского Динамо
Английский "Манчестер Юнайтед" следит не только за защитником "Металлиста" Кириллом Дихтярем. В Украине их также интересует один из футболистов "Динамо".
По информации Sport.ua, "Манчестер Юнайтед" вскоре может направить своих скаутов в Украину.
"Манчестер Юнайтед" интересуется украинцем
На текущий момент известно, что скауты в Греции просматривали Дихтяра в матчах за сборную Украины в отборе на чемпионат Европы команд U-17.
Во время просмотра Дихтяра им больше понравился 16-летний центральный защитник "Динамо" Демьян Третьяк.
Скауты "МЮ" начали активно собирать информацию о Третьяке и вскоре отправят скаутов в Украину.
Интересно, что в мини-турнире Третьяк сыграл в матчах с Грецией (2:0), Швейцарией (3:0) и Словакией (3:0). В последней игре Демьян сыграл с капитанской повязкой.
Третьяк воспитывался в академии "Днепра", а после 24 февраля 2022 гола поехал в "Динамо" Загреб. После Хорватии вернулся в Украину и летом 2023 года подписал контракт с "Динамо" Киев.
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