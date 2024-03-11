За футболистом из Первой лиги Украины следят скауты Манчестер Юнайтед

Кирилл Дигтяр. Фото: "Металлист"

Английский "Манчестер Юнайтед" прислал своих скаутов в Украину. Они работают в Первой лиге.

Специалисты следят за футболистом "Металлиста", сообщил журналист Игорь Цыганык.

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По информации источника, скауты следят за 16-летним защитником харьковского "Металлиста" Кириллом Дигтярем.

Футболист привлек внимание "МЮ" после матчей сборной Украины U-17 против Греции (2:0) и Швейцарии (3:0).

В текущем сезоне Кирилл Дигтярь сыграл в 13 играх за "Металлист", сделав три голевые передачи. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость футболиста в 50 тысяч евро.

Отметим, что за "Манчестер Юнайтед" U-21 выступает 17-летний украинец Закери Бауманне.

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