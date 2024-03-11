За футболістом з Першої ліги України стежать скаути Манчестер Юнайтед

Кирило Дігтяр. Фото: "Металіст"

Англійський "Манчестер Юнайтед" надіслав своїх скаутів до України. Вони працюють у Першій лізі.

Фахівці стежать за футболістом "Металіста", повідомив журналіст Ігор Циганик.

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За інформацією джерела, скаути стежать за 16-річним захисником харківського "Металіста" Кирилом Дігтярем.

Футболіст привернув увагу "МЮ" після матчів збірної України U-17 проти Греції (2:0) та Швейцарії (3:0).

У поточному сезоні Кирило Дігтяр зіграв у 13 іграх за "Металіст", зробивши три гольові передачі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість футболіста у 50 тисяч євро.

Зазначимо, що за "Манчестер Юнайтед" U-21 виступає 17-річний українець Закері Бауманн.

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