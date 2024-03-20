Яремчук залишить Валенсію — на українця чекають в Італії

Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард іспанської "Валенсії" та збірної України Роман Яремчук може розпочати наступний сезон в іншій команді. У послугах досвідченого футболіста зацікавлений один з італійських клубів.

"Валенсії" буде складно викупити контракт українця, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Права на 28-річного Романа Яремчука, як і раніше, належить бельгійському "Брюгге". Угода розрахована до літа 2026 року. Цей клуб не планує повертати українця та хоче продати форварда.

Роман Яремчук у матчі за "Валенсію". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

"Валенсія" зацікавлена у трансфері Яремчука, який добре адаптувався до чемпіонату Іспанії з футболу. У 20 поєдинках цього сезону Роман забив три голи. Проте "Брюгге" хоче заробити на цьому трансфері щонайменше п'ять мільйонів євро, але "Валенсія" не готова платити цю суму.

Куди може перейти Яремчук

У послугах форварда збірної України також зацікавлені італійські клуби "Фіорентина" та "Аталанта". Вони готові заплатити бельгійському клубу трансферну вартість Яремчука.

Перехід українця може відбутися влітку 2024 року, коли завершиться термін його оренди у "Валенсії". Іспанці спробують продовжити угоду з "Брюгге" ще на сезон. Питання майбутнього Яремчука залежатиме від рішення і бельгійців, і футболіста.

Нагадаємо, "Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024.

Голкіпер Шахтаря поїде грати до англійської прем'єр-ліги.

МОК ухвалив рішення щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024.