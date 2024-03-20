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Яремчук покинет Валенсию — украинца ждут в Италии

20 марта 2024 09:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук покинет Валенсию — украинца ждут в Италии
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук может начать следующий сезон в другой команде. В услугах опытного футболиста заинтересован один из итальянских клубов. 

"Валенсии" будет сложно выкупить контракт украинца, сообщает Diario AS

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Права на 28-летнего Романа Яремчука по-прежнему принадлежит бельгийскому "Брюгге". Соглашение рассчитано до лета 2026-го года. Этот клуб не планирует возвращать украинца и хочет продать форварда. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук в матче за "Валенсию". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

"Валенсия" заинтересована в трансфере Яремчука, который хорошо адаптировался в чемпионате Испании по футболу. В 20 поединках этого сезона Роман забил три гола. Однако "Брюгге" хочет заработать на этом трансфере как минимум пять миллионов евро, но "Валенсия" не готова платить эту сумму. 

Куда может перейти Яремчук 

В услугах форварда сборной Украины также заинтересованы итальянские клубы "Фиорентина" и "Аталанта". Они готовы заплатить бельгийскому клубу трансферную стоимость Яремчука. 

Переход украинца может состояться летом 2024 года, когда завершится срок его аренды в "Валенсии". Испанцы попробуют продлить соглашение с "Брюгге" еще на сезон. Вопрос будущего Яремчука будет зависеть от решения и бельгийцев, и самого футболиста. 

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