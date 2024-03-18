Юрген Клопп впал в истерику после поражения Ливерпуля от МЮ — детали

Юрген Клопп во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог справиться с эмоциями после поражения его команды в четвертьфинале Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед". Подопечные немецкого наставника пропустили решающий гол за несколько секунд до финального свистка арбитра.

Клопп дал эмоциональное интервью по мотивам этого противостояния, сообщает Daily Mail.

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Датский журналист, который находился в пресс-центре во время интервью Юргена Клоппа, рассказал, что тренер "Ливерпуля" "напугал" прохожих криками и криками. Немецкий специалист обвинил репортера в некомпетентности и отказался с ним разговаривать.

Юрген Клопп во время игры. Фото: Reuters/Lee Smith

Скандальный инцидент после матча

"Ливерпуль" выбыл из розыгрыша Кубка Англии. Юрген Клопп не сможет завоевать этот трофей в свой последний сезон с "красными". Тренер был разочарован драматическим фиаско и посчитал, что датский журналист без уважения задает вопросы о футболистах "Ливерпуля".

"Я был очень удивлен. Люди, стоявшие вокруг, были напуганы и почти прижались к стене со словами: "Ух ты, что, черт возьми, здесь только что произошло?". Клопп продолжал идти по коридору, крича и крича на меня", — рассказал журналист.

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