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Юрген Клопп впал в истерику после поражения Ливерпуля от МЮ — детали

18 марта 2024 14:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп впал в истерику после поражения Ливерпуля от МЮ — детали
Юрген Клопп во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог справиться с эмоциями после поражения его команды в четвертьфинале Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед". Подопечные немецкого наставника пропустили решающий гол за несколько секунд до финального свистка арбитра. 

Клопп дал эмоциональное интервью по мотивам этого противостояния, сообщает Daily Mail

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Датский журналист, который находился в пресс-центре во время интервью Юргена Клоппа, рассказал, что тренер "Ливерпуля" "напугал" прохожих криками и криками. Немецкий специалист обвинил репортера в некомпетентности и отказался с ним разговаривать. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп во время игры. Фото: Reuters/Lee Smith

Скандальный инцидент после матча 

"Ливерпуль" выбыл из розыгрыша Кубка Англии. Юрген Клопп не сможет завоевать этот трофей в свой последний сезон с "красными". Тренер был разочарован драматическим фиаско и посчитал, что датский журналист без уважения задает вопросы о футболистах "Ливерпуля". 

"Я был очень удивлен. Люди, стоявшие вокруг, были напуганы и почти прижались к стене со словами: "Ух ты, что, черт возьми, здесь только что произошло?". Клопп продолжал идти по коридору, крича и крича на меня", — рассказал журналист. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку. 

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Скандал после матча "Атлетико" и "Барселоны" — Хави раскритиковал судей.

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

Забарный рассказал, как сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

спорт
футбол
Ливерпуль
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тренер
Кубок Англии

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