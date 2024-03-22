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Тренер Чорноморця зробив першу заяву після втечі до США

22 березня 2024 14:31
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Агабекян Карен
редактор
Тренер Чорноморця зробив першу заяву після втечі до США
Колишній тренер із фізпідготовки одеського "Чорноморця" Ігор Касьяненко. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Раніше з "Чорноморця" втік тренер із фізпідготовки Ігор Касьяненко. Фахівець не повернувся до України після тренувального збору в Туреччині та вирушив до США.

Згодом Касьяненко прокоментував свій вчинок в інтерв'ю Sport.ua.

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Цікаво, що Касьяненко працював у одеському "Чорноморці" протягом двох років, але вирішив перебратися до Маямі на ПМП.

Заява "тренера-втікача" Касьяненка

Згідно з інформацією різних джерел, Касьяненко працевлаштувався в Маямі у клуб "Дейд Каунті" U-23. Проте сам тренер відмовився коментувати цю інформацію.

"Не можу нічого коментувати — ні про "Дейд Каунті", ні про те, де я перебуваю, адже з великою повагою ставлюся до Романа Йосиповича Григорчука. Тому будь-які мої коментарі можуть вплинути на цю дуже хорошу людину. Повторюся: не буду нічого коментувати — просто не хочу. Я маю на це право. Не хочу далі втягуватися в цю історію і не знаю, кому вона важлива", — сказав Касьяненко.

Свою провину у втечі уродженець Луганська не визнає, посилаючись на те, що українські футболісти вільно переходять до європейських клубів.

Також Касьяненко нагадав, що до його квартири прилетів російський БпЛА "Шахед".

У "Чорноморці" хочуть позбавити Касьяненка тренерської ліцензії, щоби той не міг тренувати за кордоном.

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"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

Одеса
футбол
втеча
Чорноморець

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