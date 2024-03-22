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Тренер Черноморца сделал первое заявление после побега в США

22 марта 2024 14:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер Черноморца сделал первое заявление после побега в США
Бывший тренер по физподготовке одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ранее из "Черноморца" сбежал тренер по физподготовке Игорь Касьяненко. Специалист не вернулся в Украину после тренировочного сбора в Турции и отправился в США.

Спустя время Касьяненко прокомментировал свой поступок в интервью Sport.ua.

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Интересно, что Касьяненко работал в одесском "Черноморце" в течение двух лет, но решил перебраться в Майами на ПМЖ.

Заявление "тренера-беглеца" Касьяненко

Согласно с информацией различных источников, Касьяненко трудоустроился в Майами в клубе "Дейд Каунти" U-23. Однако сам тренер отказался комментировать эту информацию.

"Не могу ничего комментировать — ни о "Дейд Каунти", ни о том, где я нахожусь, ведь с большим уважением отношусь к Роману Иосифовичу Григорчуку. Поэтому любые мои комментарии могут повлиять на этого очень хорошего человека. Повторюсь: не буду ничего комментировать — просто не хочу. Я имею на это право. Не хочу дальше втягиваться в эту историю и не знаю, кому она важна", — сказал Касьяненко.

Свою вину в побеге уроженец Луганска не признает, ссылаясь на то, что украинские футболисты свободно переходят в европейские клубы.

Также Касьяненко напомнил, что в его квартиру прилетел российский БПЛА "Шахед".

В "Черноморце" хотят лишить Касьяненко тренерской лицензии, чтобы тот не мог тренировать за рубежом.

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Одесса
футбол
побег
Черноморец

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