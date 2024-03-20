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Полесье нашло нового тренера в другом клубе УПЛ

20 марта 2024 15:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полесье нашло нового тренера в другом клубе УПЛ
Футболисты "Полесья" во время атаки. Фото: instagram.com/fcpolissya/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук может продолжить карьеру в Житомире. В услугах опытного наставника заинтересован местный клуб "Полесье".

Григорчук может возглавить житомирскую команду в летнее межсезонье, сообщает Sport.ua

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Роман Григорчук
Роман Григорчук на тренировке. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

В субботу, 30 марта, "Полесье" примет в Житомире "Черноморец". Уже через несколько месяцев, летом, клуб Геннадия Буткевича может переменить главного тренера одесской команды. 

Переход Григорчука в "Полесье" 

Роман Григорчук работает в "Черноморце" с 2021 года. Однако 58-летний наставник устал от неопределенности в одесском клубе и не знает, что ждет команду в следующем сезоне. В поисках более стабильного клуба для работы он может возглавить "Полесье". 

Роман Григорчук
Роман Григорчук наблюдает за игрой футболистов "Черноморца". Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Согласно информации портала, Григорчук уже провел предварительные переговоры с житомирским клубом. Буткевич по-прежнему хочет превратить "Полесье" в команду, которая будет стабильно бороться за чемпионский титул в Премьер-лиге. По мнению владельца клуба, Григорчук подходит на эту роль. 

После 21 туров УПЛ "Черноморец" занимает 10 место в турнирной таблице. "Полесье" идет на шестой строчке. 

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спорт
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тренер
Полесье
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