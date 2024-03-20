Лунин готов сделать выбор — в Реале решили будущее голкипера

Андрей Лунин (слева) и Анатолий Трубин на разминке. Фото: УАФ

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин получит предложение продлить контракт с клубом. Новая травма Тибо Куртуа заставила руководство "королевского клуба" сделать ставку на украинца.

Лунину предложат продлить контракт на улучшенных условиях, сообщает Relevo.

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Игра Андрея Лунина в воротах. Фото: УАФ

Где Лунин продолжит карьеру

Контракт украинского голкипера с мадридцами действует до лета 2025-го года. Однако "Реал" в ближайшее время предложит украинцу продлить соглашение. Оно будет отличаться в лучшую сторону от того контракта Лунина с "бланкос", который действует сейчас.

Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Сразу несколько грандов европейского футбола претендуют на украинского голкипера. Однако "Реал" планирует отказать потенциальным покупателям. Сам Лунин хочет продолжить карьеру в мадридском клубе, а значит он может согласиться с предложением "бланкос".

Летом конкурент украинца Кепа Аррисабалага вернется в "Челси". Новым резервным голкипером "Реала" может стать один из выпускников местной клубной академии.

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