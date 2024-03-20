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Лунін готовий зробити вибір — у Реалі вирішили майбутнє голкіпера

20 березня 2024 11:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін готовий зробити вибір — у Реалі вирішили майбутнє голкіпера
Андрій Лунін (ліворуч) та Анатолій Трубін на розминці. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін отримає пропозицію продовжити контракт із клубом. Нова травма Тібо Куртуа змусила керівництво "королівського клубу" зробити ставку на українця.

Луніну запропонують продовжити контракт на покращених умовах, повідомляє Relevo.

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Андрій Лунін
Гра Андрія Луніна у воротах. Фото: УАФ

Де Лунін продовжить кар'єру

Контракт українського голкіпера з мадридцями діє до літа 2025 року. Проте "Реал" найближчим часом запропонує українцеві продовжити угоду. Воно відрізнятиметься на краще від того контракту Луніна з "бланкос", який діє зараз.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Одразу декілька грандів європейського футболу претендують на українського голкіпера. Проте "Реал" планує відмовити потенційним покупцям. Сам Лунін хоче продовжити кар'єру в мадридському клубі, а значить, він може погодитися з пропозицією "бланкос".

Влітку конкурент українця Кепа Аррісабалага повернеться до "Челсі". Новим резервним голкіпером "Реала" може стати один із випускників місцевої клубної академії.

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