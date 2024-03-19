Куртуа отримав чергову тяжку травму

Воротар "Реала" Тібо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид

З тренувального табору мадридського "Реала" надійшли дуже погані новини. Голкіпер Тібо Куртуа, який відновлюється після розриву хрестоподібної зв'язки коліна, отримав ще одну тяжку травму.

У поточному сезоні він більше не має шансів зіграти. Про це повідомила пресслужба "Реалу".

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Він expected be be out for the next 2 months, seasons all over over the Belgian GK whe had just recovered from ACL injury. pic.twitter.com/onYqckDDyJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 березня 2024

Що трапилося з Куртуа

За інформацією "Реала", у Куртуа діагностували розрив внутрішнього меніска правого коліна.

Згідно з вердиктом лікарів, футболіст пропустить щонайменше два місяці. Це ставить під питання його участь на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині, де гратиме збірна Бельгії. За "Реал" цього сезону футболіст більше не зіграє.

Травма Куртуа зробить українського воротаря Андрія Луніна основним до кінця сезону. Можливо, якщо уродженець Харківської області добре проявить себе, й стане основним голкіпером на наступний сезон. Поки невідомо, чи зможе його бельгійський конкурент повернутись на колишній рівень після двох тяжких травм.

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