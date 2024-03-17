Анчелотті розповів, як буде використовувати Луніна після повернення Куртуа

Карло Анчелотті. Фото: Twitter/MrAncelotti

Головний тренер мадридського “Реалу” Карло Анчелотті високо оцінив гру українського воротаря Андрія Луніна після матчу з "Осасуною". Не дивлячись на 2 пропущених голи, наставник вважає що в нього непогані шанси у боротьбі за місце в складі з Тібо Куртуа, який незабаром повернеться на поле.

Коментар коуча "вершкових", в матеріалі Новини.LIVE.

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Лунін надає впевнененість

У неділю, 31 березня, мадридці зіграють проти Атлетика Більбао, але Карло Анчелотті не поспішає наперед віддавати Куртуа місце у старті.

"Ми зіграли добре, і здобули три важливі очки. Ми пішли на перерву збірних у дуже хорошому настрої. Лунін? Ми знайшли воротаря, який надає нам впевненість. Подивимося, у якому стані повернуться Куртуа та Мілітао після травм, ми нікуди не поспішаємо", — розповів Анчелотті.

🎙| Ancelotti: "Lunin? We have found out we have a wonderful goalkeeper. With Courtois back? We will see, he returns after a serious injury. We feel safe with Lunin. No hurry with Thibaut." pic.twitter.com/TQrFhA7hNX — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 16, 2024

У сезоні 2023/24 Лунін зіграв за Реал 23 поєдинки. Пропустив 19 голів і 10 разів залишив ворота "сухими".

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