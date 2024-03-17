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Анчелотті розповів, як буде використовувати Луніна після повернення Куртуа

17 березня 2024 10:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Анчелотті розповів, як буде використовувати Луніна після повернення Куртуа
Карло Анчелотті. Фото: Twitter/MrAncelotti
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер мадридського “Реалу” Карло Анчелотті високо оцінив гру українського воротаря Андрія Луніна після матчу з "Осасуною". Не дивлячись на 2 пропущених голи, наставник вважає що в нього непогані шанси у боротьбі за місце в складі з Тібо Куртуа, який незабаром повернеться на поле.

Коментар коуча "вершкових", в матеріалі Новини.LIVE.

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Очікується, що після міжнародної паузи вже буде готовий Тібо Куртуа, який цього сезону ще не виходив на поле через травму коліна.

Лунін надає впевнененість

У неділю, 31 березня, мадридці зіграють проти Атлетика Більбао, але Карло Анчелотті не поспішає наперед віддавати Куртуа місце у старті.

"Ми зіграли добре, і здобули три важливі очки. Ми пішли на перерву збірних у дуже хорошому настрої. Лунін? Ми знайшли воротаря, який надає нам впевненість. Подивимося, у якому стані повернуться Куртуа та Мілітао після травм, ми нікуди не поспішаємо", — розповів Анчелотті.

У сезоні 2023/24 Лунін зіграв за Реал 23 поєдинки. Пропустив 19 голів і 10 разів залишив ворота "сухими".

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Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
Карло Анчелотті
Тібо Куртуа

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