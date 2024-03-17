Анчелотти рассказал, как будет использовать Лунина после возвращения Куртуа

Карло Анчелотти. Фото: Twitter/MrAncelotti

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высоко оценил игру украинского вратаря Андрея Лунина после матча с "Осасуной". Несмотря на 2 пропущенных гола, наставник считает, что у него неплохие шансы в борьбе за место в составе с Тибо Куртуа, который вскоре вернется на поле.

Комментарий коуча "сливочных", в материале Новини.LIVE.

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Лунин придает уверенность

В воскресенье, 31 марта, мадридцы сыграют против Атлетика Бильбао, но Карло Анчелотти не спешит заранее отдавать Куртуа место в старте.

"Мы сыграли хорошо, и завоевали три важных очка. Мы пошли на перерыв сборных в очень хорошем настроении. Лунин? Мы нашли вратаря, который придает нам уверенность. Посмотрим, в каком состоянии вернутся Куртуа и Милитао после травм, мы никуда не спешим", — рассказал Анчелотти.

🎙| Ancelotti: "Лунин? Мы должны вести себя с wonderful goalkeeper. С четырьмя back? Мы будем смотреть, он вернется после серьезного упадка. pic.twitter.com/TQrFhA7hNX Опубликовано в Madrid Xtra (@MadridXtra) 16 марта 2024

В сезоне 2023/24 Лунин сыграл за Реал 23 поединка. Пропустил 19 голов и 10 раз покинул ворота "сухими".

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