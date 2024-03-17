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Анчелотти рассказал, как будет использовать Лунина после возвращения Куртуа

17 марта 2024 10:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Анчелотти рассказал, как будет использовать Лунина после возвращения Куртуа
Карло Анчелотти. Фото: Twitter/MrAncelotti
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высоко оценил игру украинского вратаря Андрея Лунина после матча с "Осасуной". Несмотря на 2 пропущенных гола, наставник считает, что у него неплохие шансы в борьбе за место в составе с Тибо Куртуа, который вскоре вернется на поле.

Комментарий коуча "сливочных", в материале Новини.LIVE.

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Ожидается, что после международной паузы уже будет готов Тибо Куртуа, который в этом сезоне еще не выходил на поле из-за травмы колена.

Лунин придает уверенность

В воскресенье, 31 марта, мадридцы сыграют против Атлетика Бильбао, но Карло Анчелотти не спешит заранее отдавать Куртуа место в старте.

"Мы сыграли хорошо, и завоевали три важных очка. Мы пошли на перерыв сборных в очень хорошем настроении. Лунин? Мы нашли вратаря, который придает нам уверенность. Посмотрим, в каком состоянии вернутся Куртуа и Милитао после травм, мы никуда не спешим", — рассказал Анчелотти.

В сезоне 2023/24 Лунин сыграл за Реал 23 поединка. Пропустил 19 голов и 10 раз покинул ворота "сухими".

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Реал Мадрид
Андрей Лунин
Испанская Ла Лига
Карло Анчелотти
Тибо Куртуа

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