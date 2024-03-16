Лунин пропустил дважды с Осасуной, но Реал одержал уверенную победу
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин снова вышел в стартовом составе "Реал" Мадрида. Его команда уверенно победила, но украинец пропустил два мяча.
Подробности встречи с "Осасуной" и какую оценку Лунин получил в материале Новини.LIVE.
Для Андрея Лунина этот матч стал 11-м подряд в стартовом составе. А первый гол хозяев в ворота украинца стал 18-м пропущенным для него в сезоне. Перед этим Винисиус открыл счет на 4-й минуте.
Затем "сливочные" забили ответные трижды — голы на счету Диаса, Карвахаля и Винисиуса. Хозяева поля сумели провести гол престижа на 90+1 минуте.
Средний балл, ближе к худшим
При этом за игру Андрей получил четвёртый самый низкий балл в команде от Whocsored 6,9. Меньше его получили защитники Менди 6,3, Чуамэни 6,4 и Рюдигер 6,6.
"Реал" уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая "Жирону" уже на десять очков, правда каталонцы свой матч в туре еще не провели.
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