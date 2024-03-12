Реал висунув претензію Луніну — про що йдеться
Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті задоволений грою Андрій Луніна. Проте італійський тренер іспанської команди побоюється за стан здоров'я українського воротаря.
Анчелотті не хоче, щоб Лунін отримав травму у збірній України, повідомляє Marca.
Карло Анчелотті радий за Андрія Луніна, який отримав виклик до національної команди на важливий матч відбору на Євро-2024. У четвер, 21 березня, підопічні Сергія Реброва зіграють проти Боснії та Герцеговини. Шанс Луніна вийти на поле в основному складі є досить високим.
Чого боїться Анчелотті
Наставник "Реала" попросив українського голкіпера зберігати граничну обережність та уникати небезпечних ситуацій. Анчелотті не хоче, щоб Лунін отримав травму та вибув з основного складу іспанської команди.
Під час нинішнього сезону українець виграв конкуренцію на місце у стартовому складі "Реалу". Його конкурент Кепа Аррісабалага повернеться влітку до "Челсі", а Тібо Куртуа досі не відновився від травми.
Лунін зіграв цього сезону 22 поєдинки за "Реал" у всіх турнірах. У десяти матчах він не пропустив жодного голу.
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