Реал висунув претензію Луніну — про що йдеться

Карло Анчелотті незадоволений грою "Реалу". Фото: Reuters/Ana Beltran

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті задоволений грою Андрій Луніна. Проте італійський тренер іспанської команди побоюється за стан здоров'я українського воротаря.

Анчелотті не хоче, щоб Лунін отримав травму у збірній України, повідомляє Marca.

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Карло Анчелотті радий за Андрія Луніна, який отримав виклик до національної команди на важливий матч відбору на Євро-2024. У четвер, 21 березня, підопічні Сергія Реброва зіграють проти Боснії та Герцеговини. Шанс Луніна вийти на поле в основному складі є досить високим.

Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Чого боїться Анчелотті

Наставник "Реала" попросив українського голкіпера зберігати граничну обережність та уникати небезпечних ситуацій. Анчелотті не хоче, щоб Лунін отримав травму та вибув з основного складу іспанської команди.

Під час нинішнього сезону українець виграв конкуренцію на місце у стартовому складі "Реалу". Його конкурент Кепа Аррісабалага повернеться влітку до "Челсі", а Тібо Куртуа досі не відновився від травми.

Лунін зіграв цього сезону 22 поєдинки за "Реал" у всіх турнірах. У десяти матчах він не пропустив жодного голу.

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