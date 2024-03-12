Реал предъявил претензию Лунину — о чем речь

Карло Анчелотти недоволен игрой "Реала". Фото: Reuters/Ana Beltran

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти доволен игрой Андрей Лунина. Однако итальянский тренер испанской команды опасается за состояние здоровья украинского вратаря.

Анчелотти не хочет, чтобы Лунин получил травму в сборной Украины, сообщает Marca.

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Карло Анчелотти рад за Андрей Лунина, который получил вызов в национальную команду на важный матч отбора на Евро-2024. В четверг, 21 марта, подопечные Сергея Реброва сыграют против Боснии и Герцеговины. Шанс Лунина выйти на поле в основном составе является довольно высоким.

Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Чего опасается Анчелотти

Наставник "Реала" попросил украинского голкипера сохранять предельную осторожность и избегать опасных ситуаций. Анчелотти не хочет, чтобы Лунин получил травму и выбыл из основного состава испанской команды.

Во время нынешнего сезона украинец выиграл конкуренцию на место в стартовом составе "Реала". Его конкурент Кепа Аррисабалага вернется летом в "Челси", а Тибо Куртуа до сих пор не восстановился от травмы.

Лунин сыграл в этом сезоне 22 поединка за "Реал" во всех турнирах. В десяти матчах он не пропустил ни одного гола.

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