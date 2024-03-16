Лунін пропустив двічі з Осасуною, але Реал здобув впевнену перемогу

Лунін та Рюдігер. Фото: Reuters

Воротар збірної України Андрій Лунін знову вийшов у стартовому складі "Реал" Мадриду. Його команда впевнено перемогла, але українець пропустив два м’ячі.

Подробиці зустрічі з "Осасуною" та яку оцінку отримав Лунін в матеріалі Новини.LIVE.

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Для Андрія Луніна цей матч став 11-м поспіль у стартовому складі. А перший гол господарів у ворота українця став 18-м пропущеним для нього в сезоні. Перед цим Вінісіус відкрив рахунок на 4-й хвилині.

Потім "вершкові" забили у відповідь тричі — голи на рахунку Діаса, Карвахаля та Вінісіуса. Господарі поля зуміли провести гол престижу на 90+1 хвилині.

Середній бал, ближче до гірших

При цьому за гру Андрій отримав четвертий найнижчий бал в команді від Whocsored 6,9. Менше за нього отримала захисники Менді 6,3, Чуамені 6,4 та Рюдігер 6,6.

"Реал" впевнено лідирує у Ла Лізі, випереджаючи "Жирону" вже на десять очок, щоправда, каталонці свій матч у турі ще не провели.

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