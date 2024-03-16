Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін пропустив двічі з Осасуною, але Реал здобув впевнену перемогу arrow

Лунін пропустив двічі з Осасуною, але Реал здобув впевнену перемогу

16 березня 2024 23:19
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лунін пропустив двічі з Осасуною, але Реал здобув впевнену перемогу
Лунін та Рюдігер. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Воротар збірної України Андрій Лунін знову вийшов у стартовому складі "Реал" Мадриду. Його команда впевнено перемогла, але українець пропустив два м’ячі.

Подробиці зустрічі з "Осасуною" та яку оцінку отримав Лунін в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Для Андрія Луніна цей матч став 11-м поспіль у стартовому складі. А перший гол господарів у ворота українця став 18-м пропущеним для нього в сезоні. Перед цим Вінісіус відкрив рахунок на 4-й хвилині.

Потім "вершкові" забили у відповідь тричі — голи на рахунку Діаса, Карвахаля та Вінісіуса. Господарі поля зуміли провести гол престижу на 90+1 хвилині.

Середній бал, ближче до гірших

При цьому за гру Андрій отримав четвертий найнижчий бал в команді від Whocsored 6,9. Менше за нього отримала захисники Менді 6,3, Чуамені 6,4 та Рюдігер 6,6.

"Реал" впевнено лідирує у Ла Лізі, випереджаючи "Жирону" вже на десять очок, щоправда, каталонці свій матч у турі ще не провели.

Нагадаємо, Траоре готується до трансферу із "Шахтаря" до відомого клубу. 

Артета чи Клопп — "Барселона" обрала нового тренера.

Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця. 

Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер.

Збірна України з футболу
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство