Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Куртуа получил очередную тяжелую травму arrow

Куртуа получил очередную тяжелую травму

19 марта 2024 19:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Куртуа получил очередную тяжелую травму
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Из тренировочного лагеря мадридского "Реала" поступили очень плохие новости. Восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки колена голкипер Тибо Куртуа получил еще одну тяжелую травму.

В текущем сезоне у него больше нет шансов сыграть. Об этом сообщила пресс-служба "Реала".

Читайте также:

Что случилось с Куртуа

По информации "Реала", у Куртуа диагностировали разрыв внутреннего мениска правого колена.

Согласно вердикту врачей, футболист пропустит минимум два месяца. Это ставит под вопрос его участие на чемпионате Европы-2024 в Германии, где будет играть сборная Бельгии. За "Реал" в текущем сезоне футболист больше не сыграет.

Травма Куртуа сделает украинского вратаря Андрея Лунина основным до конца сезона. Возможно, если уроженец Харьковской области хорошо себя проявит, то он станет основным голкипером на следующий сезон. Пока неизвестно, сможет ли его бельгийский конкурент вернуться на прежний уровень после двух тяжелых травм.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.

Украина — Босния и Герцеговина — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Забарный рассказал, как сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

Фернандо Торрес "живет в спортзале" и тренируется как супертяжеловес — видео.

Реал Мадрид
Испанская Ла Лига
Тибо Куртуа
травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство