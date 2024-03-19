Куртуа получил очередную тяжелую травму

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид

Из тренировочного лагеря мадридского "Реала" поступили очень плохие новости. Восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки колена голкипер Тибо Куртуа получил еще одну тяжелую травму.

В текущем сезоне у него больше нет шансов сыграть. Об этом сообщила пресс-служба "Реала".

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🚨⚪️ BREAKING: Thibaut Courtois has ruptured his internal meniscus of the right knee.



He’s expected to be out for the next two months, season almost over for the Belgian GK who had just recovered from ACL injury. pic.twitter.com/onYqckDDyJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2024

Что случилось с Куртуа

По информации "Реала", у Куртуа диагностировали разрыв внутреннего мениска правого колена.

Согласно вердикту врачей, футболист пропустит минимум два месяца. Это ставит под вопрос его участие на чемпионате Европы-2024 в Германии, где будет играть сборная Бельгии. За "Реал" в текущем сезоне футболист больше не сыграет.

Травма Куртуа сделает украинского вратаря Андрея Лунина основным до конца сезона. Возможно, если уроженец Харьковской области хорошо себя проявит, то он станет основным голкипером на следующий сезон. Пока неизвестно, сможет ли его бельгийский конкурент вернуться на прежний уровень после двух тяжелых травм.

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