Україна — Боснія та Герцеговина — анонс і ставки на матч Євро-2024

Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сергій Ребров продовжує готувати збірну України до двобою відбору на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Боснії та Герцеговини.

Збірна України вважається фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 21 березня, у місті Зениця на стадіоні "Біліно поле" пройде матч відбору на Євро-2024, у якому зустрінуться збірні України та Боснії та Герцеговини. Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.

Артем Довбик у складі збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Команда, яка виграє за підсумками цієї зустрічі, воює з переможцем пари Ісландія — Ізраїль. "Синьо-жовтим" необхідно виграти два поєдинки, щоб пробитися на чемпіонат Європи з футболу.

Ставки на матч Україна — Боснія та Герцеговина

Букмекери вважають команду Сергія Реброва фаворитом цього протистояння. Коефіцієнт на перемогу збірної України становить 2,02. Успіх команди Боснії та Герцеговини оцінено коефіцієнтом 3,80. На нічию у матчі відбору на Євро-2024 можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,58. Прогноз на те, що у цьому поєдинку голи заб'ють обидві команди, доступний з коефіцієнтом 1,81.

Збірні України та Боснії та Герцеговини вже зустрічалися один з одним у рамках відбору на Кубок Світу-2022. "Синьо-жовті" зіграли вдома внічию з суперником з рахунком 1:1, але здобули на виїзді перемогу з рахунком 2:0.

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