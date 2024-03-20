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Украина — Босния и Герцеговина — анонс и ставки на матч Евро-2024

20 марта 2024 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина — Босния и Герцеговина — анонс и ставки на матч Евро-2024
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сергей Ребров продолжает готовить сборную Украины к поединку отбора на Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Боснии и Герцеговины. 

Сборная Украины считается фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 21 марта, в городе Зеница на стадионе "Билино поле" пройдет матч отбора на Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Боснии и Герцеговины. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Артем Довбик
Артем Довбик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Команда, которая выиграет по итогам этой встречи, сразится с победителем пары Исландия — Израиль. "Сине-желтым" необходимо выиграть два поединка, чтобы пробиться на чемпионат Европы по футболу. 

Ставки на матч Украина — Босния и Герцеговина 

Букмекеры считают команду Сергея Реброва фаворитом этого противостояния. Коэффициент на победу сборной Украины составляет 2,02. Успех команды Боснии и Герцеговины оценен коэффициентом 3,80. На ничью в матче отбора на Евро-2024 можно сделать ставку с коэффициентом 3,58. Прогноз на то, что в этом поединке голы забьют обе команды, доступен с коэффициентом 1,81

Сборные Украины и Боснии и Герцеговины уже встречались друг с другом в рамках отбора на Кубок Мира-2022. "Сине-желтые" сыграли дома вничью с соперником со счетом 1:1, но одержали на выезде победу со счетом 2:0. 

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Украина — Босния и Герцеговина — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

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