Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик уйдет из Челси в конце сезона — что известно arrow

Мудрик уйдет из Челси в конце сезона — что известно

21 марта 2024 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик уйдет из Челси в конце сезона — что известно
Мизаил Мудрик празднует победу. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик готовится к смене клуба. "Синие" дадут вингеру шанс проявить себя в другой команде. 

Мудрик может переехать в Италию или Испанию, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Руководство "Челси" собирается продать несколько футболистов в ближайшее летнее межсезонье. Часть игроков отправится в аренду в другие клубы. Это произойдет вне зависимости от того, кто будет тренировать команду в следующем сезоне. 

Куда уйдет Мудрик 

В списке этих футболистов оказался и полузащитник сборной Украины. "Челси" не хочет продавать футболиста, но может отпустить его в аренду. "Синие" ждут выгодное предложение по поводу трансфера Мудрика. Если оно не поступит, Михаил останется на "Стэмфорд Бридж". 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик забивает гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Аренда Мудрика будет подразумевать стабильное место в основном составе для молодого футболиста. "Челси" верит в украинца, однако его прогресс в последнее время замедлился. Среди претендентов на 23-летнего вингера оказались мюнхенская "Бавария", итальянский "Милан" и мадридский "Атлетико". 

В сезоне 2023/2024 Мудрик провел за "Челси" 26 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии. 

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

"Полесье" нашло нового тренера в другом клубе УПЛ. 

Сауль Альварес обидел Майка Тайсона — что стало причиной.

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Футбол трансферы
Челси

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом