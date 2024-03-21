Мудрик уйдет из Челси в конце сезона — что известно

Мизаил Мудрик празднует победу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик готовится к смене клуба. "Синие" дадут вингеру шанс проявить себя в другой команде.

Мудрик может переехать в Италию или Испанию, сообщает Daily Mail.

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Руководство "Челси" собирается продать несколько футболистов в ближайшее летнее межсезонье. Часть игроков отправится в аренду в другие клубы. Это произойдет вне зависимости от того, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

Куда уйдет Мудрик

В списке этих футболистов оказался и полузащитник сборной Украины. "Челси" не хочет продавать футболиста, но может отпустить его в аренду. "Синие" ждут выгодное предложение по поводу трансфера Мудрика. Если оно не поступит, Михаил останется на "Стэмфорд Бридж".

Михаил Мудрик забивает гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Аренда Мудрика будет подразумевать стабильное место в основном составе для молодого футболиста. "Челси" верит в украинца, однако его прогресс в последнее время замедлился. Среди претендентов на 23-летнего вингера оказались мюнхенская "Бавария", итальянский "Милан" и мадридский "Атлетико".

В сезоне 2023/2024 Мудрик провел за "Челси" 26 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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