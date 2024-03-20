Сауль Альварес обидел Майка Тайсона — что стало причиной

Каннелло и Майк Тайсон. Фото: sports.kz

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес жестко отреагировал на критику бывшего чемпиона мира Майка Тайсона . "Железный Майк" подверг сомнению решение Канело сразиться с боксером второго среднего веса Хайме Мунгией.

Тайсон назвал позором отказ Канело сразиться с Давидом Бенавидесом передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"Я бы уважал его мнение, будь он трезв", — сказал Альварес.

Тайсон удивлялся решению Канело

Ранее Майк Тайсон осудил Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) за отказ от боя с Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 KO).

Майк Тайсон. Фото: Twitter/BoxingNews

"Я не могу поверить в то, что только что услышал. Канело отказался от 60 миллионов долларов за бой с Бенавидесом, который является потрясающим бойцом, молодым, сильным, голодным и с мексиканской гордостью. Что не так с Каннело? Он боится проиграть? Разве он?" не хочет дать фанатам бой, который они хотят увидеть?", — спрашивал Майк.

Тайсон также удивлялся, почему Канело вы не уважаете наследие великих мексиканских чемпионов, встречавшихся с лучшими, несмотря на деньги.

"Это позор для бокса и для Мексики. На его месте я бы согласился на бой с Бенавидесом и показал бы всему миру, что он самый лучший. Но, похоже, у Альвареса не хватает смелости сделать это. Это позор, потому что у него много таланта , но ему не хватает смелости", — сказал Тайсон.

Напомним, Яремчук покинет "Валенсию" — украинца ждут в Италии.

"Динамо" может продать трех игроков основного состава — о ком речь.

Жена Цыганкова показала трогательное фото сына футболиста.

Украина — Босния и Герцеговина — анонс и ставки на матч Евро-2024.

Лунин готов сделать выбор — в "Реале" решили будущее голкипера.