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Сауль Альварес обидел Майка Тайсона — что стало причиной

20 марта 2024 21:26
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сауль Альварес обидел Майка Тайсона — что стало причиной
Каннелло и Майк Тайсон. Фото: sports.kz
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес жестко отреагировал на критику бывшего чемпиона мира Майка Тайсона . "Железный Майк" подверг сомнению решение Канело сразиться с боксером второго среднего веса Хайме Мунгией.

Тайсон назвал позором отказ Канело сразиться с Давидом Бенавидесом передает Новини.LIVE.

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"Я бы уважал его мнение, будь он трезв", — сказал Альварес.

Тайсон удивлялся решению Канело

Ранее Майк Тайсон осудил Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) за отказ от боя с Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 KO).

Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: Twitter/BoxingNews

"Я не могу поверить в то, что только что услышал. Канело отказался от 60 миллионов долларов за бой с Бенавидесом, который является потрясающим бойцом, молодым, сильным, голодным и с мексиканской гордостью. Что не так с Каннело? Он боится проиграть? Разве он?" не хочет дать фанатам бой, который они хотят увидеть?", — спрашивал Майк.

Тайсон также удивлялся, почему Канело вы не уважаете наследие великих мексиканских чемпионов, встречавшихся с лучшими, несмотря на деньги.

"Это позор для бокса и для Мексики. На его месте я бы согласился на бой с Бенавидесом и показал бы всему миру, что он самый лучший. Но, похоже, у Альвареса не хватает смелости сделать это. Это позор, потому что у него много таланта , но ему не хватает смелости", — сказал Тайсон.

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бокс
Сауль Альварес
Майк Тайсон
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