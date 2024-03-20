Сауль Альварес образив Майка Тайсона — що стало причиною

Канело та Майк Тайсон. Фото: sports.kz

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес жорстко відреагував на критику колишнього чемпіона світу Майка Тайсона. "Залізний Майк" поставив під сумнів рішення Канело битися з боксером другої середньої ваги Хайме Мунгією.

Тайсон назвав ганьбою відмову Канело битися з з Давидом Бенавідесом передає Новини.LIVE.

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"Я б поважав його думку, якби він був тверезий", — сказав Альварес.

Тайсон дивувався рішенню Канело

Раніше Майк Тайсон засудив Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) за відмову від бою з Девідом Бенавідесом (28-0, 24 KO).

Майк Тайсон. Фото: Twitter/BoxingNews

"Я не можу повірити в те, що щойно почув. Канело відмовився від 60 мільйонів доларів за бій з Бенавідесом, який є приголомшливим бійцем, молодим, сильним, голодним і з мексиканською гордістю. Що не так із Канело? Він боїться програти? Хіба він не хоче дати фанатам бій, який вони хочуть побачити?", — питав Майк.

Тайсон також дивувався, чому Канело ви не поважаєте спадщину великих мексиканських чемпіонів, які зустрічалися з найкращими, незважаючи на гроші.

"Це ганьба для боксу і для Мексики. На його місці я б погодився на бій із Бенавідесом і показав би всьому світу, що він найкращий. Але, схоже, у Альвареса не вистачає сміливості зробити це. Це ганьба, тому що у нього багато таланту, але йому не вистачає сміливості", — сказав Тайсон.

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