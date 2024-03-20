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Дружина Циганкова показала зворушливе фото сина футболіста

20 березня 2024 13:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Циганкова показала зворушливе фото сина футболіста
Романа Циганкова із сином Леоном. Фото: instagram.com/manaromana8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дружина півзахисника збірної України Віктора Циганкова готується до важливої події в житті своєї родини. Незабаром пара відсвяткує день народження свого маленького сина.

Сім'я Циганкова насолоджується лагідним іспанським сонцем на фотографіях, які Романа Циганкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Віктор та Романа Циганкова стали батьками 21 березня 2023 року. У них народився син, який одержав ім'я Леон. Вже зовсім скоро сімейна пара відсвяткує день народження своєї дитини.

Леон Циганков
Леон Циганков на руках бабусі. Фото: instagram.com/manaromana8/

Маленький Циганков

Футболіст не зможе бути присутнім на дні народження сина через виклик до збірної України. Віктор Циганков готується до важливого матчу відбору до Євро-2024. Він може вийти на поле того дня, коли Леону Циганкову виповниться рік.

Дружина гравця збірної України показала, як зараз виглядає маленький Леон. Дитина сильно виросла за рік. Син Віктора та Романи вивчає навколишній світ на руках у мами та бабусі.

Передплатники Романи Циганкової побажали сім'ї спортсмена щастя та здоров'я. "Такі гарненькі", — написала в коментарях Влада Зінченко.

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