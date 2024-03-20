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Жена Цыганкова показала трогательное фото сына футболиста

20 марта 2024 13:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Цыганкова показала трогательное фото сына футболиста
Романа Цыганкова с сыном Леоном. Фото: instagram.com/manaromana8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Жена полузащитника сборной Украины Виктор Цыганкова готовится к важному событию в жизни своей семьи. Уже скоро пара отпразднует день рождения своего маленького сына. 

Семья Цыганкова наслаждается ласковым испанским солнцем на фотографиях, которые Романа Цыганкова опубликовала на своей странице в Instagram. 

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Виктор и Романа Цыганкова стали родителями 21 марта 2023 год. У них родился сын, который получил имя Леон. Уже совсем скоро семейная пара отпразднует день рождения своего ребенка. 

Леон Цыганков
Леон Цыганков на руках у бабушки. Фото: instagram.com/manaromana8/

Маленький Цыганков 

Футболист не сможет присутствовать на дне рождения сына из-за вызова в сборную Украины. Виктор Цыганков готовится к важному матчу отбора на Евро-2024. Он может выйти на поле в тот день, когда Леону Цыганкову исполнится год.

Супруга игрока сборной Украины показала, как сейчас выглядит маленький Леон. Ребенок сильно вырос за год. Сын Виктора и Романы изучает окружающий мир на руках у мамы и бабушки. 

Подписчики Романы Цыганковой пожелали семье спортсмена счастья и здоровья. "Такие хорошенькие", — написала в комментариях Влада Зинченко. 

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