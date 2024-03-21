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Мудрик піде з Челсі наприкінці сезону — що відомо

21 березня 2024 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик піде з Челсі наприкінці сезону — що відомо
Михайло Мудрик святкує перемогу. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик готується до зміни клубу. "Сині" дадуть вінгеру шанс проявити себе в іншій команді.

Мудрик може переїхати до Італії чи Іспанії, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво "Челсі" збирається продати декілька футболістів у найближче літнє міжсезоння. Частина гравців вирушить в оренду до інших клубів. Це відбудеться незалежно від того, хто тренуватиме команду наступного сезону.

Куди піде Мудрик

У списку цих футболістів опинився й півзахисник збірної України. "Челсі" не хоче продавати футболіста, але може відпустити його в оренду. "Сині" чекають на вигідну пропозицію з приводу трансферу Мудрика. Якщо вона не надійде, Михайло залишиться на "Стемфорд Брідж".

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик забиває гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Оренда Мудрика матиме на увазі стабільне місце в основному складі для молодого футболіста. "Челсі" вірить в українця, проте його прогрес останнім часом сповільнився. Серед претендентів на 23-річного вінгера опинилися мюнхенська "Баварія", італійський "Мілан" та мадридський "Атлетіко".

У сезоні 2023/2024 Мудрик провів за "Челсі" 26 матчів у всіх турнірах. Він забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

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