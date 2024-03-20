Полісся знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ

Футболісти "Полісся" під час атаки. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Головний тренер одеського "Чорноморця" Роман Григорчук може продовжити кар'єру у Житомирі. У послугах досвідченого наставника зацікавлений місцевий клуб "Полісся".

Григорчук може очолити житомирську команду у літнє міжсезоння, повідомляє Sport.ua.

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Роман Григорчук на тренуванні. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

У суботу, 30 березня, "Полісся" прийме у Житомирі "Чорноморець". Вже за декілька місяців, влітку, клуб Геннадія Буткевича може змінити головного тренера одеської команди.

Перехід Григорчука до "Полісся"

Роман Григорчук працює у "Чорноморці" з 2021 року. Однак 58-річний наставник втомився від невизначеності в одеському клубі й не знає, що чекає на команду наступного сезону. У пошуках стабільнішого клубу для роботи він може очолити "Полісся".

Роман Григорчук спостерігає за грою футболістів "Чорноморця". Фото: instagram.com/fcchornomorets/

За інформацією порталу, Григорчук уже провів попередні переговори із житомирським клубом. Буткевич, як і раніше, хоче перетворити "Полісся" на команду, яка стабільно боротиметься за чемпіонський титул у Прем'єр-лізі. На думку власника клубу Григорчук підходить на цю роль.

Після 21 турів УПЛ "Чорноморець" посідає 10 місце у турнірній таблиці. "Полісся" йде на шостій сходинці.

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