Відомо, яку "образливу" посаду Полісся пропонувало Ван Леувену

Патрік Ван Леувен перед матчем "Шахтаря". Фото: УНІАН

Житомирське "Полісся" ще до звільнення головного тренера Юрія Калитвинцева вело перемовини з колишнім наставником "Зорі" та "Шахтаря" Патріком Ван Леувеном. Щоправда, бачили його на зовсім іншій посаді.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу ТаТоТаке повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Читайте також:

Дивна пропозиція для Ван Леувена

За інформацією джерела, нідерландцю пропонували посаду голови дитячо-юнацької академії клубу. Йому пропонували дуже добрі умови особистого контракту, але він відмовився.

Раніше Ван Леувен був топовим фахівцем у дитячо-юнацькому футболі. Він очолював академію "Шахтаря", яка випустила таких зірок як Олександр Зінченко, Микола Матвієнко та інші. Однак ще у "Маккабі" Тель-Авів Патрік пішов на підвищення та став головним тренером.

Після Ізраїлю нідерландець один сезон успішно тренував луганську "Зорю" та провалився у "Шахтарі". При цьому фахівець бачить себе головним тренером, а не головою академії, що працює в тіні.

Співаковський зазначив, що власник "Полісся" Геннадій Буткевич хоче бачити головним тренером лише українця. Тож до кінця сезону командою керуватиме Сергій Шищенко.

Нагадаємо, Довбик влітку переїде в АПЛ — "Жирона" заробить великі гроші.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб.

Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

"ПСЖ" може заплатити за зірку "Ліверпуля" 140 млн євро.

Забарний вперше забив в АПЛ — відео голу, оцінка за матч.

Андрій Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.