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Відомо, яку "образливу" посаду Полісся пропонувало Ван Леувену

14 березня 2024 15:17
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Агабекян Карен
редактор
Відомо, яку "образливу" посаду Полісся пропонувало Ван Леувену
Патрік Ван Леувен перед матчем "Шахтаря". Фото: УНІАН
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" ще до звільнення головного тренера Юрія Калитвинцева вело перемовини з колишнім наставником "Зорі" та "Шахтаря" Патріком Ван Леувеном. Щоправда, бачили його на зовсім іншій посаді.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу ТаТоТаке повідомив журналіст Михайло Співаковський.

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За інформацією джерела, нідерландцю пропонували посаду голови дитячо-юнацької академії клубу. Йому пропонували дуже добрі умови особистого контракту, але він відмовився.

Раніше Ван Леувен був топовим фахівцем у дитячо-юнацькому футболі. Він очолював академію "Шахтаря", яка випустила таких зірок як Олександр Зінченко, Микола Матвієнко та інші. Однак ще у "Маккабі" Тель-Авів Патрік пішов на підвищення та став головним тренером.

Після Ізраїлю нідерландець один сезон успішно тренував луганську "Зорю" та провалився у "Шахтарі". При цьому фахівець бачить себе головним тренером, а не головою академії, що працює в тіні.

Співаковський зазначив, що власник "Полісся" Геннадій Буткевич хоче бачити головним тренером лише українця. Тож до кінця сезону командою керуватиме Сергій Шищенко.

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футбол
Генадій Буткевич
Патрік ван Леувен
Полісся
Юрій Калитвинцев

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