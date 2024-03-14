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Известно, какую "оскорбительную" должность Полесье предлагало Ван Леувену

14 марта 2024 15:17
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Агабекян Карен
редактор
Известно, какую "оскорбительную" должность Полесье предлагало Ван Леувену
Патрик Ван Леувен перед матчем "Шахтера". Фото: УНИАН
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" еще до увольнения главного тренера Юрия Калитвинцева вело переговоры с бывшим наставником "Зари" и "Шахтера" Патриком Ван Леувеном. Правда, видели его на совершенно другой должности.

Об этом в эфире своего YouTube-канала ТаТоТаке сообщил журналист Михаил Спиваковский.

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По информации источника, нидерландцу предлагали должность главы детско-юношеской академии клуба. Ему предлагали очень хорошие условия личного контракта, но он отказался.

Ранее Ван Леувен был топовым специалистом в детско-юношеском футболе. Он возглавлял академию "Шахтера", которая выпустила таких звезд как Александр Зинченко, Николай Матвиенко и другие. Однако еще в "Маккаби" Тель-Авив Патрик пошел на повышение и стал главным тренером.

После Израиля нидерландец один сезон успешно тренировал луганскую "Зарю" и провалился в "Шахтере". При этом специалист видит себя главным тренером, а не работающим в тени главой академии.

Спиваковский отметил, что владелец "Полесья" Геннадий Буткевич хочет видеть главным тренером только украинца. Поэтому до конца сезона командой будет руководить Сергей Шищенко.

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футбол
Геннадий Буткевич
Патрик ван Леувен
Полесье
Юрий Калитвинцев

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