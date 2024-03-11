Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Руководство Полесья решило уволить Калитвинцева — в чем причина arrow

Руководство Полесья решило уволить Калитвинцева — в чем причина

11 марта 2024 18:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Руководство Полесья решило уволить Калитвинцева — в чем причина
Геннадий Буткевич и Юрий Калитвинцев. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После неудачного старта во второй половине сезона житомирское "Полесье" сменит главного тренера. Юрий Калитвинцев покинул команду.

Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал владелец клуба Геннадий Буткевич.

Читайте также:
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцев ушел с должности главного тренера. Фото: "Полесье"

"Полесье" возглавит Шищенко

По словам Буткевича, Калитвинцев ушел по собственному желанию.

"Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня согласовать его. Юрий Калитвинцев — человек, которого я очень уважаю", — сказал Буткевич.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Шищенко, работавший в текущем сезоне со "Звягелем". Специалист также тренировал "Николаев", "Буковину" и "Полесье" в сезоне 2020-2021 гг.

После зимней паузы "Полесье" в Украинской премьер-лиге (УПЛ) сыграло вничью со львовским "Рухом" (1:1), проиграло черкасским ЛНЗ (0:1) и "Александрии" (1:2). Команда турнирной таблице опустилась с третьего на шестое место.

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне. 

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость. 

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

футбол
УПЛ
Геннадий Буткевич
Полесье
Юрий Калитвинцев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса