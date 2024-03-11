Руководство Полесья решило уволить Калитвинцева — в чем причина

Геннадий Буткевич и Юрий Калитвинцев. Фото: "Полесье"

После неудачного старта во второй половине сезона житомирское "Полесье" сменит главного тренера. Юрий Калитвинцев покинул команду.

Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал владелец клуба Геннадий Буткевич.

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По словам Буткевича, Калитвинцев ушел по собственному желанию.

"Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня согласовать его. Юрий Калитвинцев — человек, которого я очень уважаю", — сказал Буткевич.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Шищенко, работавший в текущем сезоне со "Звягелем". Специалист также тренировал "Николаев", "Буковину" и "Полесье" в сезоне 2020-2021 гг.

После зимней паузы "Полесье" в Украинской премьер-лиге (УПЛ) сыграло вничью со львовским "Рухом" (1:1), проиграло черкасским ЛНЗ (0:1) и "Александрии" (1:2). Команда турнирной таблице опустилась с третьего на шестое место.

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