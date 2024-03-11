Керівництво Полісся вирішило звільнити Калитвинцева — у чому причина

Геннадій Буткевич та Юрій Калитвинцев. Фото: "Полісся"

Після невдалого старту у другій половині сезону житомирське "Полісся" змінить головного тренера. Юрій Калитвинцев покинув команду.

Про це в інтерв'ю клубній пресслужбі розповів власник клубу Геннадій Буткевич.

Читайте також:

Юрій Калитвинцев пішов із посади головного тренера. Фото: "Полісся"

"Полісся" очолить Шищенко

За словами Буткевича, Калитвинцев пішов за власним бажанням.

"Юрій Миколайович Калитвинцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само як і для мене погодити його. Юрій Калитвинцев — людина, яку я дуже поважаю", — сказав Буткевич.

Виконувачем обов'язків головного тренера буде Сергій Шищенко, який працював цього сезону зі "Звягелем". Фахівець також тренував "Миколаїв", "Буковину" та "Полісся" у сезоні 2020-2021 років.

Після зимової паузи "Полісся" в Українській прем'єр-лізі (УПЛ) зіграло внічию зі львівським "Рухом" (1:1), програло черкаським ЛНЗ (0:1) та "Олександрії" (1:2). Команда турнірної таблиці опустилася із третього на шосте місце.

Нагадаємо, голкіпер Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" заради трансферу до топклубу.

Колишній тренер "Шахтаря" може очолити відомий український клуб.

Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола розповів, чи є у нього конфлікт із Де Брюйне.

Тенісистка Еліна Світоліна поскаржилася на травму та втому.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.