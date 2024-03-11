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Керівництво Полісся вирішило звільнити Калитвинцева — у чому причина

11 березня 2024 18:59
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Агабекян Карен
редактор
Керівництво Полісся вирішило звільнити Калитвинцева — у чому причина
Геннадій Буткевич та Юрій Калитвинцев. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після невдалого старту у другій половині сезону житомирське "Полісся" змінить головного тренера. Юрій Калитвинцев покинув команду.

Про це в інтерв'ю клубній пресслужбі розповів власник клубу Геннадій Буткевич.

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За словами Буткевича, Калитвинцев пішов за власним бажанням.

"Юрій Миколайович Калитвинцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само як і для мене погодити його. Юрій Калитвинцев — людина, яку я дуже поважаю", — сказав Буткевич.

Виконувачем обов'язків головного тренера буде Сергій Шищенко, який працював цього сезону зі "Звягелем". Фахівець також тренував "Миколаїв", "Буковину" та "Полісся" у сезоні 2020-2021 років.

Після зимової паузи "Полісся" в Українській прем'єр-лізі (УПЛ) зіграло внічию зі львівським "Рухом" (1:1), програло черкаським ЛНЗ (0:1) та "Олександрії" (1:2). Команда турнірної таблиці опустилася із третього на шосте місце.

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футбол
УПЛ
Генадій Буткевич
Полісся
Юрій Калитвинцев

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