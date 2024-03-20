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Син Шевченко дебютував у юнацькій збірній Україні та допоміг переграти Північну Македонію

20 березня 2024 22:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Син Шевченко дебютував у юнацькій збірній Україні та допоміг переграти Північну Македонію
Крістіан та Андрій Шевченко. Фото: Twitter/Zorya Londonsk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Син президента УАФ та володаря Золотого м’яча Андрія Шевченко — Крістіан, вперше надягнув форму збірної України з футболу. Щоправда поки що лише юнацької, але його команда перемогла в стартовому матчі еліт-раунду відбору Євро-2024 (U-19) Північну Македонію з рахунком 2:0.

Подробиці матчу та коментар батька дебютанта, у матеріалі Новини.LIVE.

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Крістіан Шевченко, який виступає в Англії за "Вотфорд", вийшов на поле на 79-й хвилині. В цей час українці вже вели в рахунку у 2 голи. Перший забив Кревсун “у роздягальню”, а другий Пономаренко в дебюті другого тайму. 

Збірна Північної Македонії грала в меншості з 75-ї хвилини після вилучення Анеса Мелікі.

Шевченко привітав сина-дебютанта

"Яка гра! Вітаю нашу юнацьку збірну U-19  з перемогою над Північною Македонією. Ще два матча відділяють нас від Євро-2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні! Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям. Особлива радість — привітати гравця під номером 7 з дебютом у молодіжній збірній", — сказав про сина після матчу Президент УАФ Андрій Шевченко.

Господар міні-турніру – Північна Македонія, поєдинки квартету відбуватимуться в Скоп'є на стадіонах Makedonija Gjorce Petrov і FFM Training Centre.

У наступному матчі збірна України зіграє з командою Латвії. Поєдинок відбудеться 23 березня і розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Переможці груп еліт-раунду приєднаються до господаря, Північної Ірландії, у фінальній стадії, яка відбуватиметься 15-28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

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УАФ
Збірна України з футболу
Андрій Шевченко
Крістіан Шевченко

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