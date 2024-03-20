Динамо продаст перспективного воспитанника в английский клуб
Руководство киевского "Динамо" может продать в одну из команд английской Премьер-лиги одного из своих форвардов. Воспитанником украинского клуба интересуется "Брентфорд".
Конкуренцию "плечам" готова составить испанская "Севилья", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Футбол из вертолета".
Форвард юношеской сборной Украины и "Динамо" Матвей Пономаренко может продолжить карьеру за границей. Футболист мечтает проявить себя в составе киевской команды, но почти не получает игровой практики.
Что известно о Пономаренко
Контракт 18-летнего форварда с "Динамо" действует до лета 2026 года. В этом сезоне юный футболист успел сыграть в основном составе команды Александра Шовковского всего две минуты. В то же время на счету Пономаренко 18 мячей в 12 поединках за "Динамо" U-19.
Трансферная стоимость Пономаренко составляет 240 тысяч евро, однако "Динамо" не собирается продавать игрока за эти деньги. В услугах Матвея заинтересованы несколько польских клубов, а также испанская "Севилья". Главным претендентом на футболиста является английский "Брентфорд", где уже играет другой украинец Егор Ярмолюк.
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