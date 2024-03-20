Динамо продасть перспективного вихованця до англійського клубу

Матвій Пономаренко перед матчем. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Керівництво київського "Динамо" може продати до однієї з команд англійської Прем'єр-ліги одного зі своїх форвардів. Вихованцем українського клубу цікавиться "Брентфорд".

Конкуренцію "бджолам" готова скласти іспанська "Севілья", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбол з вертольота".

Читайте також:

Форвард юнацької збірної України та "Динамо" Матвій Пономаренко може продовжити кар'єру за кордоном. Футболіст мріє проявити себе у складі київської команди, але майже не отримує ігрової практики.

Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Що відомо про Пономаренка

Контракт 18-річного форварда з "Динамо" діє до літа 2026 року. Цього сезону юний футболіст встиг зіграти в основному складі команди Олександра Шовковського лише дві хвилини. Водночас на рахунку Пономаренка 18 м'ячів у 12 поєдинках за "Динамо" U-19.

Пономаренко з прапор України. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Трансферна вартість Пономаренка становить 240 тисяч євро, проте "Динамо" не збирається продавати гравця за ці гроші. У послугах Матвія зацікавлені кілька польських клубів, а також іспанська "Севілья". Головним претендентом на футболіста є англійський "Брентфорд", де грає вже інший українець Єгор Ярмолюк.

Нагадаємо, Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

Дружина Циганкова показала зворушливе фото сина футболіста.

Україна — Боснія та Герцеговина — анонс і ставки на матч Євро-2024.

Лунін готовий зробити вибір — у "Реалі" вирішили майбутнє голкіпера.