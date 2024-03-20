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Сын Шевченко дебютировал в юношеской сборной Украины и помог обыграть Северную Македонию

20 марта 2024 22:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сын Шевченко дебютировал в юношеской сборной Украины и помог обыграть Северную Македонию
Кристиан и Андрей Шевченко. Фото: Twitter/Zorya Londonsk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сын президента УАФ и обладателя Золотого мяча Андрея Шевченко — Кристиан впервые надел форму сборной Украины по футболу. Правда, пока только юношеской, но его команда победила в стартовом матче элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19) Северную Македонию со счетом 2:0.

Подробности матча и комментарий отца дебютанта в материале Новини.LIVE.

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Кристиан Шевченко, выступающий в Англии за "Уотфорд", вышел на поле на 79-й минуте. В это время украинцы уже вели в счете в 2 гола. Первый забил Кревсун "в раздевалку", а второй Пономаренко в дебюте второго тайма.

Сборная Северной Македонии играла в меньшинстве с 75-й минуты после удаления Анесса Мелики.

Шевченко поздравил сына-дебютанта

"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам. Особая радость - поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной", — сказал о сыне после матча Президент УАФ Андрей Шевченко.

Хозяин мини-турнира — Северная Македония, поединки квартета пройдут в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

В следующем матче сборная Украины сыграет с командой Латвии. Поединок состоится 23 марта и начнется в 15.00 по киевскому времени.

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая пройдет 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 (U-20).

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