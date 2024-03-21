Лунин может уйти — в Реале назвали трансферную стоимость украинца

Андрей Лунин на тренировке сборной Украины. Фото: УАФ

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить команду во время летнего межсезонья. Сразу несколько клубов претендуют на вратаря "бланкос".

"Реал" хочет оставить Лунина, однако сомневается в том, что сумеет это сделать, сообщает Okdiario.

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Новая тяжелая травма Тибо Куртуа привела к тому, что Андрей Лунин останется основным голкипером "Реала" как минимум до конца сезона. Украинец выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и уверенно защищает ворота мадридской команды.

Где продолжит карьеру Лунин

Руководство "Реала" готово предложить украинскому голкиперу новый контракт на улучшенных условиях. Согласно действующему соглашению, Лунин останется на "Сантьяго Бернабеу" до лета 2025 года.

Тренер "Реала" Карло Анчелотти наблюдает за игрой команды. Фото: Reuters/Vincent West

Если Андрей не согласится продлить контракт с "Реалом", мадридский клуб может продать его уже во время ближайшего трансферного окна. В услугах Лунина заинтересованы немецкая "Бавария", английский "Манчестер Юнайтед" и другие команды. "Королевский клуб" хочет заработать на трансфере голкипера как минимум 15 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Лунин провел за "Реал" 23 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. Андрей "провел на ноль" десять матчей.

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